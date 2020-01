Eine 32-Jährige und ihre sechs Jahre alte Tochter schweben in Lebensgefahr. Auch der Vater wurde schwer verletzt - er hatte seine Frau und seine Tochter aus den Flammen gerettet.

Bei einer Verpuffung in Giesing sind am Freitagabend ein Elternpaar und ihre sechsjährige Tochter schwer verletzt worden. Das Mädchen und ihre Mutter schweben nach Angaben der Feuerwehr in Lebensgefahr.

Nach einem lauten Knall hatten Anwohner in der St.-Martin-Straße die Feuerwehr alarmiert. Als die Einsatzkräfte in die Wohnung gelangten, fanden sie die drei Schwerverletzten mit schweren Brandwunden. Zuvor hatte der Vater seine Frau und seine Tochter offenbar noch aus dem brennenden Wohnzimmer in den Flur gerettet. Die Feuerwehrleute brachten die Verletzten ins Freie und löschten im Anschluss das Feuer im Wohnzimmer.

Verpuffungen sind plötzliche Druckwellen, die durch die Kombination von Kohlenstoffmonoxid und Sauerstoff entstehen. Häufig treten Verpuffungen durch schwelende Kaminfeuer auf. Wie es zu dem Unglück in Giesingkam.