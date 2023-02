Grundstück in Giesing

Die Nonnen vom Orden der Armen Schulschwestern haben große Pläne mit dem denkmalgeschützten Gebäude und dem Grundstück in Giesing.

Von Sebastian Krass

Dunkel und verlassen liegt das ehemalige Kloster abends da, kein Licht brennt. Schon länger stehe das Gebäude an der Kistlerstraße 11 weitgehend leer, heißt es in der Nachbarschaft. Tagsüber immerhin ist in einem Trakt Leben. Der Kindergarten "Larifari" hat dort seine Heimat. Noch.