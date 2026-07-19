Auf Autofahrer kommt in München eine neue Staufalle zu, dafür haben es Radler und Fußgänger am Giesinger Berg künftig deutlich leichter: Das Baureferat baut dort bereits seit März den Straßenraum um. Künftig sollen Passanten die Kreuzung Martin-Luther-/Silberhorn- und Ichostraße sicher queren können, Radfahrer bekommen neue Radwege. Jetzt beschleunigt das Baureferat die Arbeiten: Damit die Maßnahme im Zeitplan bleibt, so teilt die Verwaltung mit, sind von diesem Montag, 20. Juli, an Sperrungen für den motorisierten Verkehr vorgesehen. Zunächst wird an der Kreuzung der Anschluss der Silberhornstraße für den Autoverkehr gesperrt.

Die Münchner Verkehrsgesellschaft muss deshalb den in Richtung Giesing fahrenden Ringbus 68 sowie die Nachtlinie 45 umleiten. Sie fahren während der Bauzeit zwischen den Haltestellen Humboldtstraße und Ostfriedhof über die Falkenstraße und Am Nockherberg. Die Haltestellen Kolumbusplatz/Humboldtstraße, Silberhornstraße und Silberhornstraße/Ichostraße entfallen in dieser Richtung. Auf der Umleitungsstrecke halten die Busse an den Stationen Humboldtstraße, Kolumbusplatz Nord und Taubenstraße der Linie 52 sowie am Mariahilfplatz. Die Busse der Gegenrichtung fahren wie gewohnt und ohne Einschränkungen.

Von Montag, 3. August, bis Montag, 14. September, während der Sommerferien, werden dann die Busse in beide Richtungen umgeleitet. In dieser Zeit sperrt das Baureferat den gesamten Umbaubereich vom Kolumbusplatz, auf Höhe der Plattnerstraße, bis zum Kreuzungsbereich Martin-Luther-/Silberhorn-/Ichostraße.

Die Arbeiten bündle man bewusst in der verkehrsärmeren Ferienzeit, teilt die Verwaltung mit. So könne das Baureferat größere Bauabschnitte zusammenhängend herstellen und die Dauer der Einschränkungen insgesamt begrenzen. Fußgänger und Radler können den Baustellenbereich während der Sperrungen weiterhin passieren.

Für Anlieger bleiben Zufahrtsmöglichkeiten bestehen: Die Martin-Luther-Straße ist bis kurz vor das Baufeld befahrbar. Dort richtet das Baureferat Wendemöglichkeiten ein. Die Kistler- und die Silberhornstraße sind über die Tegernseer Landstraße erreichbar, die Ichostraße ist bis kurz vor das Baufeld befahrbar. Die Zufahrt zur Heilig-Kreuz-Kirche bleibt frei. Die Ausfahrt erfolgt über die Aignerstraße. Dafür wird die Einbahnregelung dort während der Sperre angepasst.

Ziel des Umbaus des Straßenraums ist es nach Angaben des Baureferats, die Verkehrssicherheit zu verbessern – insbesondere für die Schulkinder der unmittelbar an den Kreuzungsbereich angrenzenden Grund- und Mittelschule an der Ichostraße sowie für den Fahrradverkehr auf dieser Verbindungsroute zu Innenstadt und Isarradweg. Bisher gebe es keine Möglichkeit für den Fußverkehr, die Kreuzung oberirdisch sicher und barrierefrei zu queren.