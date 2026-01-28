Garam Masala, Orangensalz, Schwarzkümmel: In den hohen Regalen von „Gewürze der Welt“ im Ruffinihaus reihen sich unzählige Gläser mit den verschiedensten Aromen und Mischungen aneinander. Rund 2000 verschiedene Produkte bietet der Laden laut seinem Leiter Christoph Wein. Wie findet man da das passende Gewürz? Im Interview gibt der Profi Tipps – und erzählt, was er von fertigen Gewürzmischungen hält.