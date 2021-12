Von Ulrike Steinbacher

Das Haus ist ganz neu. Aber an der Außenwand hat sich auf der Westseite unter einigen Fenstern Grünspan angesetzt, beim Ausbessern der Fassade haben die Maler eine Grauschattierung erwischt, die heller ist als die Ursprungsfarbe, an den Mauerkanten am Eingang bröckelt der Verputz, weil Wasser eingedrungen ist. Innen das gleiche Bild: In einer Wohnung im dritten Stock ist die Balkontür in der Küche schief eingebaut und schließt oben nicht richtig, im Bad wölbt sich der Fliesenboden.