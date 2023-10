Die Berufung von Christian Müller zum Gewofag-Chef beruht eher auf parteipolitischen Gründen als auf fachlicher Kompetenz - und das in einer für den Bau- und Mietmarkt prekären Zeit.

Kommentar von Joachim Mölter

Mit der am Dienstag vollzogenen Berufung des SPD-Fraktionschefs Christian Müller in die Spitze der städtischen Wohnungsgesellschaft Gewofag gehen alle Beteiligten ein hohes Risiko ein. Auch wenn der 56-Jährige nur Teil einer dreiköpfigen Geschäftsführung werden soll, vertraut ihm der Aufsichtsrat der Gewofag praktisch eine der größten kommunalen Wohnungsgesellschaften der Bundesrepublik an - die demnächst aus Gewofag und GWG hervorgehende "Münchner Wohnen". Damit überträgt der Aufsichtsrat Müller eine große Verantwortung, trägt aber selbst auch eine.