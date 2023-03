Von Heiner Effern, Anna Hoben und Sebastian Krass

Die bisherige Nummer zwei wird vorerst die alleinige Nummer eins: Der Aufsichtsrat der städtischen Wohnungsbaugesellschaft Gewofag hat am Dienstag Doris Zoller die "Gesamtleitung" des Konzerns übertragen. Das teilte ein Gewofag-Sprecher am Nachmittag auf Anfrage der SZ mit. Zoller, 53, folgt damit auf Klaus-Michael Dengler, den bisherigen Sprecher der Geschäftsführung, der am Freitag nach der Affäre um ein Sprachgutachten seinen Posten räumen musste. Zoller war 2022 nach mehreren Jahren als Ressortleiterin Bau in die Geschäftsführung der Gewofag aufgerückt.