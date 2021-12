Von Lisa Sonnabend

In dieser Woche ist der Münchner Vorort Grünwald mal wieder ins Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt: wegen Andrea Tandler. Sie hat gemeinsam mit einem Partner für die Vermittlung von Geschäften mit Masken und anderer Corona-Schutzkleidung 48 Millionen Euro Provision kassiert hat. Ihre Agentur liegt: in Grünwald. Am Dienstag durchsuchte die Staatsanwaltschaft München I die Büroräume. Die Ermittler glauben, sie habe bei der Gewerbesteuer getrickst. Aber bisher gilt natürlich die Unschuldsvermutung.

Meine Kollegen Ramona Dinauer, Sebastian Krass und Klaus Ott haben dies zum Anlass genommen, sich genauer in dem Münchner Vorort umzusehen. (SZ Plus) "Grünwald hat etwas mehr als 11000 Einwohner, fast 9000 Firmen sind dort gemeldet. Es kommt also auf fast jeden Menschen, der dort oberhalb der Isar wohnt, vom Säugling bis zum Greis, fast ein Unternehmen. Das liegt freilich nicht daran, dass die Leute in Grünwald extrem geschäftstüchtig wären und ständig neue Firmen gründen würden. Es liegt schlicht und einfach an den sehr niedrigen Gewerbesteuern", so schreiben sie in ihrem Bericht.

Links die Isar, rechts der Forst - das lässt es sich aushalten. Doch wie lange reichen Briefkasten, Zimmerchen und Telefon in Grünwald noch, damit der Fiskus das Nachsehen hat? Viele Politiker hielten sich bislang mit Kritik an dem Gebaren im Steuerparadies zurück. Die Empörung über den Fall Andrea Tandler gilt nun zum Teil auch ihnen.

DER TAG IN MÜNCHEN

Die Bombensplitter sind noch immer in seinem Körper Robert Höckmayr wurde als Kind beim Oktoberfest-Anschlag schwer verletzt, er leidet bis heute enorm unter den Folgen. Weil der Freistaat seine Rente nicht erhöhen wollte, zog er vor Gericht. Nach Jahren erkämpft er sich ein minimales Plus (SZ Plus).

Mutmaßlicher Messer-Angreifer vom Rosenheimer Platz gefasst Der 16-Jährige steht im Verdacht, einen anderen Jugendlichen mit einem Stich in die Brust getötet zu haben. Bei ihrem Streit ging es wohl um Drogen.

Rassistischer Angriff in der U-Bahn Eine 46-Jährige ist am Dienstag Opfer einer rassistisch motivierten Attacke in der U-Bahn geworden. Ein 43-Jähriger beleidigte sie und schubste die Frau aus dem stehenden Wagen.

Schwimmen wird teurer Von Januar an steigen die Preise - zugleich gibt es aber günstigere Konditionen für verschiedene Gruppen, etwa für Familien, Kurzschwimmer, Rentnerinnen und Pensionäre.

