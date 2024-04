In 1a-Lagen, also in der Fußgängerzone, wurden für Flächen von 80 Quadratmetern im Frühjahr 2020 noch bis zu 420 Euro pro Quadratmeter im Monat bezahlt. Heute sind es 285 Euro.

Von Catherine Hoffmann

Die Ladenmieten in den großen und mittelgroßen bayerischen Städten sind noch einmal massiv gesunken. Am deutlichsten ist der Rückgang bei Geschäften mit einer Fläche von 60 Quadratmetern in bester Lage, also in den Fußgängerzonen. Hier sanken die Mieten von Herbst 2023 bis Frühjahr 2024 um 7,5 Prozent. Nur in München stabilisierte sich das Preisniveau inzwischen, allerdings auf deutlich niedrigerem Niveau als vor Corona. Dies zeigen die jüngsten Zahlen des Immobilienverbands IVD für Bayern und München.