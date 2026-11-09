München muss sparen – und das trifft nun auch die Gewerbehöfe. Wegen der angespannten Haushaltslage kann die Stadt vorerst keine neuen Gebäude mehr finanzieren, in denen Handwerksbetriebe, kleine Produktionsfirmen und junge Technologieunternehmen bezahlbare Werkstätten und Büros finden. Das geht aus einer Vorlage des Wirtschaftsreferats hervor, mit der sich der Wirtschaftsausschuss des Stadtrats am Dienstag, 10. November, befasst. Das Gewerbehofprogramm soll zwar grundsätzlich fortgesetzt werden, doch für neue Projekte fehlt auf absehbare Zeit das Geld.

Besonders deutlich wird das in Freiham. Dort sollte ein Gewerbehof mit rund 10 000 Quadratmetern Mietfläche entstehen. Der Stadtrat hatte den Bau bereits 2020 beschlossen, inzwischen ist sogar der Bauantrag eingereicht. Doch im Dezember 2024 entschied der Stadtrat, stattdessen ein Projekt am Ostbahnhof zu finanzieren. Die für Freiham vorgesehenen Mittel wurden umgewidmet. Am Ostbahnhof soll ein älterer Gebäudeteil durch einen Neubau ersetzt werden. Dafür hat die Stadt einen Investitionszuschuss von knapp 40 Millionen Euro eingeplant. Freiham dagegen liegt auf Eis. Eine neue Finanzierung ist nicht in Sicht.

Das Problem: Die Gewerbehöfe sind für die Stadt ein Zuschussgeschäft. Sie bieten Werkstätten und Produktionsflächen mit Lastenaufzügen, hohen Decken und ausreichend Platz für Anlieferungen. Ihr Bau ist entsprechend teuer. Zugleich sollen die Mieten erschwinglich bleiben. Im Durchschnitt zahlen die Betriebe derzeit 12,80 Euro netto pro Quadratmeter. Weil sich die Investitionen damit nicht vollständig finanzieren lassen, sprang bislang die Stadt mit Zuschüssen ein. Doch die dafür vorgesehene Wirtschaftsförderungspauschale von zuletzt 2,5 Millionen Euro jährlich wurde gestrichen. Auch für die kommenden Jahre sieht die Stadtkämmerei keinen finanziellen Spielraum.

Dabei ist das Angebot gefragt: Rund 95 Prozent der Flächen in den bestehenden Gewerbehöfen sind vermietet, etwa 40 weitere Unternehmen haben Interesse angemeldet. Insgesamt sind dort rund 485 Betriebe auf 106 000 Quadratmetern untergebracht. Die meisten Interessenten suchen kleine Flächen zwischen 40 und 100 Quadratmetern, die auf dem freien Immobilienmarkt kaum angeboten werden, wie das Wirtschaftsreferat bestätigt.

Roboter brauchen Platz: Die Robominds-Gründer Tobias Rietzler und Andreas Däubler (von links) vor ihrer Paketsortiermaschine Titan. Im Gewerbehof Nord finden sie die nötigen Flächen, um ihre Technik zu entwickeln und zu testen. Foto: Catherina Hess

Wie wichtig dieses Angebot sein kann, zeigt das Beispiel Robominds. Das Technologieunternehmen entwickelt KI-Software für Industrieroboter und sitzt seit 2021 im Gewerbehof Nord. Angefangen hat es dort mit einer 230 Quadratmeter großen Werkstatt und Testhalle. Inzwischen hat Robominds, das knapp 30 Menschen beschäftigt, auch seine Büros dorthin verlegt und zusätzliche Flächen angemietet. „Wir brauchen echte Roboterzellen, die wir aufbauen und testen können“, sagt Mitgründer Tobias Rietzler. Der Gewerbehof biete dafür die nötige Infrastruktur und bezahlbare Mieten.

Ohne dieses Angebot wäre Robominds womöglich gar nicht in München geblieben. „Auf dem freien Markt gibt es entweder Büros oder große Hallen, aber selten bezahlbare kleinere Flächen, auf denen man Hardware entwickeln kann“, sagt Rietzler. Eine Ansiedlung außerhalb Münchens, etwa im Allgäu, wäre deshalb durchaus realistisch gewesen - die beiden Gründer und einige Mitarbeiter kommen aus dem Allgäu. „Dass wir in München geblieben sind, hat viel mit diesem Angebot zu tun.“

Auch das Technologieunternehmen Orbem hat seinen Sitz im Gewerbehof Nord. Das 2019 gegründete Start-up hat eine Technologie entwickelt, mit der sich mithilfe von Magnetresonanztomografie und künstlicher Intelligenz das Geschlecht von Küken bereits im Ei bestimmen lässt. So kann verhindert werden, dass männliche Küken nach dem Schlüpfen getötet werden. Orbem ist inzwischen kräftig gewachsen und hat erst im Januar weitere 55,5 Millionen Euro von Investoren eingesammelt, unter anderem für seine internationale Expansion.

Der Ausbaustopp stößt auf Kritik

Gerade solche Unternehmen will die Stadt mit ihren Gewerbehöfen halten. Das 1993 beschlossene Programm soll die „Münchner Mischung“ bewahren: eine Stadt, in der neben großen Konzernen auch Handwerk, produzierendes Gewerbe und innovative Gründer Platz finden. Doch bezahlbare Gewerbeflächen sind knapp. In einer Standortumfrage der IHK von 2025 bewerteten Unternehmen die Gewerbeflächen- und Grundstückspreise mit der Schulnote 3,9, die Büro- und Gewerbemieten mit 3,8.

Die Industrie- und Handelskammer sieht den Ausbaustopp deshalb kritisch. „Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten sollten Investitionen nicht dauerhaft entfallen, die die wirtschaftliche Basis der Stadt stärken und Unternehmen am Standort halten“, sagt Elke Christian, zuständige Bereichsleiterin der IHK. Sie warnt davor, dass Betriebe wegen fehlender Flächen ins Umland abwandern oder München gar nicht erst als Standort in Betracht ziehen könnten. Die IHK regt an, für neue Gewerbehöfe auch privates Kapital einzubeziehen.

Auch die CSU-Fraktion übt scharfe Kritik. „Das Gewerbe ist der Ast, auf dem wir über dem finanziellen Abgrund sitzen – und an diesem Ast will die Verwaltung jetzt sägen“, sagt Fraktionschef Manuel Pretzl. Die CSU hatte beantragt, die städtische Förderung nicht zu streichen, sondern zu erhöhen.

Das Wirtschaftsreferat betont, dass Freiham weiterhin auf der Agenda stehe. Die städtische Gewerbehofgesellschaft soll alternative Finanzierungsmöglichkeiten prüfen. Wann der nächste Gewerbehof gebaut werden kann, ist allerdings offen. Auch bei Robominds hofft man, dass der Stillstand nicht von Dauer ist. Ohne bezahlbare Werkstatt- und Produktionsflächen könnten Unternehmen wie seines München künftig den Rücken kehren, warnt Mitgründer Tobias Rietzler. Doch wann die Stadt wieder einen neuen Gewerbehof bauen kann, ist völlig offen.