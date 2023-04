Von Anna Hoben

Die Gastro-Gründerin Katrin Wesche-Kolo war auf der Suche nach einem Ort für ihr Café Charlie & Lars. Das Immobilienunternehmen BHB hatte ein Ladenlokal in der Dachauer Straße, das als Showroom genutzt wird für Gespräche und Präsentationen. Doch allzu oft blieb die Fläche ungenutzt, das Unternehmen wollte sie beleben. Über die Plattform Shquared fanden beide Seiten zusammen. Nun ist Wesche-Kolo am Werkeln und Aufbauen, sie zählt die Tage bis zur Eröffnung am 9. Mai und ist glücklich: "Diese Fläche hätte sich ohne Shquared für uns nie aufgetan."

Seit vier Jahren gibt es die Online-Plattform, die Unternehmen für Mehrfachnutzungen zusammenbringen will. Eine Mischung aus Airbnb und Tinder für Gewerbeflächen, so beschreibt es Jeanette de Pauli von Shquared. Sie schätzt, dass sich bislang etwa 20 bis 25 solcher Partnerschaften gefunden haben. Dazu kamen größere Projekte wie die Initiative Baaal in Berg am Laim mit 20 verschiedenen Konzepten für eine Fläche.

Zu den klassischen geteilten Nutzungen zählt etwa ein Verlag im Stemmerhof in Sendling, der sich seine Räume mit einem Eventveranstalter teilt. Oder die Münchner Käsemanufaktur, die im Café Gartensalon in der Maxvorstadt Verkostungen veranstaltete. Dort hat auch Wesche-Kolo eine Zeitlang ihr Café betrieben. Sie habe von den Stammkunden des Gartensalons profitiert, erzählt sie - denn diese freuten sich, dass dort wieder Mittagessen angeboten wurde.

Das Potenzial für geteilte Nutzungen ist groß in München, Gewerbeflächen sind knapp. Und man müsse nur mal durch die Straßen laufen und schauen, wie viele Läden dunkel sind, sagt de Pauli. Eine Studie habe ergeben, dass Gewerbeflächen bis zu 60 Prozent ihrer möglichen Nutzungszeit ungenutzt bleiben. Warum das Potenzial so oft nicht genutzt wird? Da seien zum einen diverse Hürden bei Genehmigungen durch die Behörden, erläutern de Pauli und Wesche-Kolo, die aus eigener Erfahrung davon berichten kann. Zum anderen seien Flächenbesitzer oft ängstlich, auch wenn sie die Idee grundsätzlich gut fänden.

Shquared will mit der Idee deutschlandweit durchstarten

Die grün-rote Rathauskoalition hat deshalb vor einem Jahr die Verwaltung aufgefordert, dabei zu helfen, dieses Potenzial zu heben. Im März hat der Stadtrat nun beschlossen, dass ein Leitfaden zu dem Thema erstellt werden soll. Er soll in einem Jahr vorliegen, das Konzept bekannter machen und die praktische Umsetzung erleichtern.

Geteilte Nutzungen seien wegen des effizienteren Umgangs mit Flächen einerseits ein Gewinn für die Umwelt, sagt Grünen-Stadträtin Julia Post, die das Thema vorantreibt. Andererseits fördere man damit die Gründung von Unternehmen, weil sich dadurch die Kosten und der Investitionsbedarf reduzieren. Neue Unternehmen profitierten zudem, weil sie gleich zum Start mehr Sichtbarkeit bekommen.

So könnte es auch Katrin Wesche-Kolo ergehen, wenn sie demnächst in der Dachauer Straße ihr Café Charlie & Lars eröffnet. Und Shquared? Sechs Leute hat das Team mittlerweile. Demnächst wollen sie eine Fläche in Frankfurt am Main vermitteln. Sie wollen mit ihrer Idee deutschlandweit durchstarten.