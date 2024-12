SZ Gute Werke:Sie war nun nicht mehr wohlhabend, sondern wohnungslos

Sara Maier lebte in einer großen Wohnung, flog mehrmals pro Jahr in den Urlaub. Doch ihr Ehemann wurde immer aggressiver. Mit der Trennung ließ sie ihr ganzes Leben hinter sich. Und stürzte tief.

Von Lisa Sonnabend

Als ihr Ehemann sich auf den Balkon setzte und eine Zigarette anzündete, zog sich Sara Maier hastig Schuhe und Mantel an, legte ihren Sohn in den Kinderwagen und schob ihn aus der Tür. In diesem Moment ließ sie ihr ganzes Leben hinter sich. Ein Leben in einer schmucken Viereinhalb-Zimmer-Wohnung, ein Leben, in dem sie jedes Jahr mehrmals in Urlaub flog. Ein Leben mit einem Ehemann, der mehr als 10 000 Euro im Monat verdient. Ein Leben aber auch, das ihr zur Hölle gemacht wurde. Auch an diesem Vormittag im Januar war ihr Ehemann plötzlich aggressiv geworden, er demütigte, beleidigte und ängstigte sie. Wie schon viele Male zuvor, aber diesmal zog Sara Maier (alle Namen geändert) Konsequenzen. Sie verließ ihn. Draußen war es kalt, es lag Schnee. Die 48-Jährige war nun nicht mehr wohlhabend, sondern wohnungslos.

Im Internet fand Sara Maier eine Notfalladresse, ein paar Tage verbrachte sie in einem Clearinghaus, dann bekam sie einen Platz in einer Wohnungslosen-Unterkunft. Sie hatte nichts dabei, ihre Mutter borgte ihr Kleidung, obwohl sie deutlich schmaler und kleiner ist. Immer wieder lauerte ihr Mann ihr auf, wenn sie den Sohn in die Kita brachte, er versteckte sich hinter Büschen, sprang plötzlich heraus, bedrohte sie. Seitdem hat Sara Maier ein Pfefferspray bei sich. An einem Vormittag im Café erzählt die Münchnerin ihre Geschichte, die davon zeugt, wie schnell ein Mensch tief stürzen kann. Sara Maier bricht immer wieder in Tränen aus, aber zugleich wirkt sie entschlossen. Sie bereut den Schritt nicht.

Vor fünf Jahren lernte sie Markus Maier kennen. Sie saß mit ihrem Bruder in einem Café am Viktualienmarkt, als plötzlich ein Mann fragte, ob er sich dazusetzen dürfe. Sara Maier war Anfang 40, führte in der Arbeit ein Team aus 70 Mitarbeitern und hatte sich gerade von ihrem Partner getrennt, der ihr jahrelang verheimlicht hatte, dass er keine Kinder bekommen kann. Dabei wünschte sie sich doch so sehr ein Baby. Und dann kam Markus Maier, er sagte ihr bald, dass er mit ihr eine Familie gründen möchte. Sie heirateten.

Doch er begann, immer mehr Alkohol zu konsumieren, manchmal rastete er dann aus und beschimpfte sie. Bald trank er jeden Tag, die Aussetzer häuften sich. Sara Maier nahm ihn mit zu Beratungsstellen, er begann eine Therapie, brach sie aber wieder ab. Sie wurde schwanger und hoffte, dass dann alles anders werden würde. Doch als ihr Sohn wenige Monate alt war, schüttelte ihr Partner ihn. Markus Maier willigte ein, in eine Suchtklinik zu gehen. Von dort aus schrieb er ihr einen Brief, in dem er seine Liebe zu ihr beschwor, sie aber auch zu manipulieren versuchte: „Wichtig ist, dass mein Monster jetzt möglichst wenig neues Futter bekommt, aber viel Aufmerksamkeit“, stand darin. Als Sara Maier ihn im Café noch einmal liest, steigen ihr wieder Tränen in die Augen.

Im Januar, wenige Tage, nachdem ihr Mann aus der Klinik entlassen worden war, und es erneut zu einem heftigen Streit kam, schaffte es Sara Maier, sie zog schnell die Tür hinter sich zu, als ihr Mann eine Zigarette rauchte.

Die Konsequenzen für sie sind hart, auch weil sie wenig später ihre Arbeitsstelle verlor. Nach der Elternzeit hatte die Firma keine Verwendung mehr für sie. „Ich habe 30 000 Euro für Anwalts- und Gerichtskosten ausgegeben“, sagt die 49-Jährige. „Ich habe nichts mehr.“ Kein Auto, das sie so dringend bräuchte. Kaum Kleidung, die ihr passt.

Immerhin hat sie inzwischen eine kleine, feste Wohnung. Sie hat begonnen, sich ein neues Leben aufzubauen. Ihr fast zweijähriger Sohn lacht oft und tanzt gerne. Sie hat erwirkt, dass sie das volle Sorgerecht hat und das Umgangsrecht ihres Mannes für die kommenden Monate ausgesetzt wurde. Vor Kurzem hat sie einen Headhunter beauftragt, um einen neuen Job zu finden. „Ich war verloren“, sagt sie. „Doch nun schaue ich wieder nach vorn.“

So können Sie Sara Maier und anderen bedürftigen Menschen in München helfen:

Per Paypal oder per Lastschriftverfahren unter sz-gutewerke.de/spenden. Mit einer Überweisung an SZ Gute Werke e.V., HypoVereinsbank, IBAN DE 04 7002 0270 0000 0822 28, BIC HYVEDEMMXXX.

Spenden können Sie auch im SZ-Servicepunkt im Kaufhaus Ludwig Beck, Marienplatz 11, Eingang Dienerstraße, 1. Obergeschoss. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr.

Spenden an SZ Gute Werke sind steuerlich absetzbar. Jede Spende wird in vollem Umfang dem guten Zweck zugeführt. Alle Verwaltungskosten trägt der Süddeutsche Verlag. Sachspenden können aus organisatorischen Gründen nicht entgegengenommen werden.