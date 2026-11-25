Gewalt gegen Frauen nimmt in Deutschland zu. Mit einer Ausstellung machen Schülerinnen und Schüler der Berufsschulen in Riem auf das gesellschaftliche Problem aufmerksam – und identifizieren eine Hauptquelle für den Hass.

Orangefarbene Schuhe als Zeichen gegen den Hass: Mit ihrer Ausstellung machen Schülerinnen und Schüler auf Gewalt gegen Frauen aufmerksam.

Mitten in der Aula des Gebäudekomplexes der städtischen Berufsschulen in Riem stehen an diesem Mittwoch unzählige Paare orange eingefärbter Frauenschuhe. Zwei junge Frauen laufen mitten hindurch, eine stolpert und rückt die Schuhe wieder gerade. Ob sie wissen, was die Schuhe hier bedeuten? „Irgendwas mit Gewalt“, sagt die eine. Und die andere sagt: „Irgendwas mit Frauen.“