Auf den ersten Blick ist es ein sperriger Begriff: Die Stadt München bietet eine Ausbildung zur „feministischen, intersektionalen, Selbstbehauptungs- und Selbstverteidigungstrainer*in“ an. Was dahintersteckt, ist aber leider Alltag für sehr viele Menschen: Ob Angaffen in der U-Bahn oder Angrabschen auf dem Volksfest, sexualisierte Formen von Gewalt können jede treffen. Irmgard Deschler bringt gemeinsam mit ihrer Co-Ausbilderin Rita Braaz Mädchen, Frauen , trans- und intergeschlechtlichen sowie nicht binären Menschen bei, wie sie sich effektiv dagegen wehren können. Deschler ist Traumatherapeutin beim Verein Wildwasser in München, der deutschlandweit für Prävention und Intervention bei sexualisierter Gewalt gegen Frauen und Mädchen arbeitet, und hat mehr als 30 Jahre Trainingserfahrung.

SZ: Frau Deschler, warum braucht es diese Kurse überhaupt noch?

Irmgard Deschler: Leider ist sexualisierte, häusliche und partnerschaftliche Gewalt in unserer vermeintlich aufgeklärten Gesellschaft weiterhin präsent. Das heißt, es gibt auch heute noch sehr viele Frauen und Kinder, die Gewalt in allen möglichen Formen erleben. Die Zahl der gemeldeten Fälle steigt jedes Jahr.

Irmgard Deschler will Frauen stärken, um sexualisierte Gewalt zu verhindern. (Foto: Robert Haas)

Im Wort Selbstbehauptung klingt Stärke mit. Hilft diese gegen Angriffe?

Ja, aber die Stärke ist nicht in erster Linie körperlich. Selbstbehauptung bedeutet, zu sich selbst zu stehen, sich selbst wichtig und ernst zu nehmen und bereit zu sein, jederzeit die eigenen Grenzen zu verteidigen. Diese Haltung, vermittelt in einer klaren Körpersprache und Positionierung, wirkt nach innen als Stärke und Selbstbewusstsein und nach außen mit der Botschaft: Ich lasse mir nichts gefallen, ich werde mich auf jeden Fall wehren. Das kann Angreifer schon im Vorfeld abschrecken.

Wie lernt man das?

Es fängt an bei dieser simplen Wahrheit: Die Länge des Rocks oder die späte Uhrzeit auf dem Nachhauseweg sind nicht das Problem. Diese Denke: „Ich habe etwas falsch gemacht und deshalb ist er gewalttätig geworden“, die muss raus aus den Köpfen der Mädchen und Frauen. Es ist wichtig, diese Schuldumkehr zu beenden und Täter:innen für ihr Handeln verantwortlich zu machen. Im Übrigen passieren viele Gewalttaten gegen Frauen und Mädchen am helllichten Tag und durch deren vermeintliche Freund:innen, Partner:innen oder Verwandte.

Wie sieht der Kurs konkret aus?

Wir vermitteln, dass Gewalt gegen Mädchen und Frauen kein individuelles Problem ist, sondern im Kontext patriarchaler Strukturen geschieht. Wir stellen in Rollenspielen klassische Situationen nach, die viele kennen. Etwa wenn der Betroffenen im öffentlichen Nahverkehr jemand auf die Brüste schaut, sie begrabscht oder sexistische Sprüche macht. Die Teilnehmer:innen können Handlungsmöglichkeiten erproben, um die Situation zu beenden.

Was hilft in solchen Situationen?

Es hilft, die eigene Stimme bewusst einzusetzen, laut zu sprechen. Dem Angreifer direkt in die Augen zu schauen. Die Tat konkret zu benennen, aus dem Verborgenen herauszuholen an die Öffentlichkeit. „Hören Sie auf, mich anzugrabschen“ oder „Machen Sie sich nicht so breit“ sind Sätze, die helfen.

Warum?

In diesem Moment passiert eine Umkehrung: Wer muss sich hier eigentlich gerade schämen? Nicht die betroffene Frau, sondern der Täter oder die Täterin. Außerdem können dadurch Umstehende eingreifen. Zusätzlich verhindert man vielleicht noch Schlimmeres, weil der Täter oder die Täterin dadurch die klare Botschaft bekommt, dass diese Frau ihre Grenzen verteidigt – auch im Falle einer Eskalation.

Klingt eigentlich ganz einfach.

Aber in Wahrheit ist es für viele Frauen eine richtige Herausforderung. Es ist für sie ungewohnt, sich selbst an erste Stelle zu setzen. Die sozial gelernte Rolle ist es, lieb zu sein, für alle da zu sein, eigene Bedürfnisse hintanzustellen. Deshalb muss man dieses Bei-sich-bleiben erstmal üben.

Wie geht das?

Am besten stellt man sich immer die Frage: Was will ich? Und nicht: Wie meint er das gerade? Wenn ich nicht angefasst werden will, dann ist es irrelevant, ob er es nur lieb meint oder was auch immer. Dann ist das eine Grenze, die ich setze und die jeder zu respektieren hat.

Wenn die Gewalt nicht in der Öffentlichkeit, sondern im privaten Umfeld passiert, ist es häufig schwieriger, sich zu wehren.

Ja, das ist ein Problem. Hier gelten die gleichen Prinzipien: eigene Grenzen wahrnehmen, ernst nehmen und dafür eintreten. Und die Konsequenz: Kann eine Person, die meine Grenzen nicht respektiert mein:e Freund:in oder Partner:in sein?

Was lernt man im körperlichen Teil der Ausbildung, bei der Selbstverteidigung?

Da geht es um Notfall-Situationen, etwa wenn man festgehalten oder daran gehindert wird, den Raum zu verlassen. Wir möchten den Frauen möglichst effektive Techniken beibringen, die den Angriff möglichst schnell beenden. Zum Beispiel: Finger in die Augen stechen – die Augen verkrampfen und das reicht, damit ich weglaufen kann. Oder Fingerstiche an den Hals – der Täter muss husten, ist kurz abgelenkt, ich bekomme einen Vorsprung.

Warum suchen sie nun verstärkt nach neuen Interessentinnen für das Programm?

Im Idealfall würde jedes Mädchen bereits in der Grundschule einen Kurs als Standard absolvieren. Damit so etwas im größeren Stil passieren kann, braucht es ausgebildete Trainerinnen.

Was müssen die Interessentinnen mitbringen?

Prinzipiell können alle diese Ausbildung machen. Wichtig ist Bereitschaft zur Auseinandersetzung mit sexualisierter Gewalt im Kontext patriarchaler Strukturen und eine Parteilichkeit für Frauen und Mädchen. Man muss sich bewusst sein, dass vermutlich in jedem Kurs, rein statistisch, Betroffene sitzen werden.

Können auch Männer diese Ausbildung absolvieren?

Nein. Männer können beim Pädagogischen Institut der Stadt eine ähnliche Ausbildung als Jungen-Trainer machen.

Müssen die Kursteilnehmerinnen feministisch eingestellt sein?

Das wäre schön. Aber es ist keine Voraussetzung für die Teilnahme an der Ausbildung. Und die Erfahrung zeigt: Dadurch werden die meisten ohnehin zu Feministinnen.

Hinweis der Redaktion: Die interviewte Person verwendet geschlechtergerechte Sprache. Die SZ bildet dies mit dem Doppelpunkt ab, zum Beispiel in dem Wort Partner:in.