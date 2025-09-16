Gibt es eine Apotheke, die Medikamente nach Hause liefert? Oder an Demenz erkrankte Menschen besonders unterstützt? Wer hilft in einer akuten Lebenskrise? Ist eine Arztpraxis barrierefrei? Das Gesundheitsreferat (GSR) München hat einen neuen, digitalen Gesundheitswegweiser herausgebracht, um genau solche Fragen schnell und niederschwellig zu beantworten. Auf der Website gesund-in-muenchen.de finden sich viele Gesundheitsangebote: für alle Zielgruppen, in ausgewählten Stadtteilen, für Angehörige und Fachkräfte.

Leuchtend gelb präsentiert sich die Startseite. Schnell gelangen Nutzerinnen und Nutzer über verschiedene Kacheln oder über die Suchleiste zu unterschiedlichen Themengebieten rund um die Gesundheit. Die Navigation ist einfach. Mit einem Klick geht es zur Übersicht über die vielen Beratungs- und Versorgungsangebote – von Pflegeangeboten, Impfmöglichkeiten oder Beratungsstellen für Schwangerschaftsfragen. Ob Deutsch oder Portugiesisch, Amharisch oder Somali – unter dem entsprechenden Reiter können Nutzer die gewünschte Sprache einstellen.

Das GSR hat die schon länger bestehenden Gesundheitswegweiser zu einer modernen Online-Plattform erweitert. Mit dem Ziel, viele Menschen zu erreichen, die Hilfe benötigen. Diese Plattform sei ein „wichtiger Schritt hin zu mehr Transparenz und Chancengleichheit in der Gesundheitsversorgung unserer Stadt“, sagt Bürgermeisterin Verena Dietl (SPD).

„Der digitale Gesundheitswegweiser bietet auch Fachkräften die Möglichkeit, die Gesundheitslandschaft in den verschiedenen Stadtteilen sowie zur psychischen Gesundheit schnell zu überblicken und passende Angebote zu entdecken“, betont Gesundheitsreferentin Beatrix Zurek (SPD) und weist damit auf einen Schwerpunkt hin: die psychische Gesundheit.

Der Wegweiser „Psychische Gesundheit“ gibt einen Überblick über das breite Spektrum der Angebote in München für Menschen mit psychischen Erkrankungen, für Angehörige sowie Fachkräfte. Ob Hilfe bei der Suche nach einem Therapeuten über den psychotherapeutischen Suchdienst, Notdienste und Beratung bei Krisen. Das Thema Migration ist darin eingebunden wie auch genderspezifische Beratungen. Zudem wird auf das muslimische Seelsorge-Telefon hingewiesen.

Die Online-Plattform wird laut GSR ständig erweitert. Die Besonderheit des Wegweisers, auch nach Angeboten in unmittelbarer Nähe, also in den jeweiligen Stadtteilen zu suchen, gibt es momentan für sechs Stadtteile, nämlich Aubing-Lochhausen-Langwied, Berg am Laim, Feldmoching-Hasenbergl, Moosach, Ramersdorf-Perlach und Trudering-Riem. München hat 25 Stadtbezirke. Weitere Stadtteil-Wegweiser werden später dazukommen.