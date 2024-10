Die russische Journalistin Katerina Gordeeva erhält den diesjährigen Geschwister-Scholl-Preis. Das gaben der Landesverband Bayern des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels und die Stadt München am Mittwoch bekannt. In Zeiten, in denen der Krieg in der Ukraine „nicht viel mehr als eine wiederkehrende Nachricht ist“, zeige sie, so die Jury, wie brutal die Wirklichkeit für die Menschen vor Ort ist.