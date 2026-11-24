Was sagen die Flugblätter des Kreises um Hans und Sophie Scholl über ihre Werte aus? Und was hat das mit unserer Zeit zu tun, in der Erinnerungspolitik manipuliert wird?

Flugblätter. Loses, weißes Papier. Etwas Unkalkulierbares. Ein Gestöber. Wie das Weiß der Geschichte, wie ein Anfang. Es ist kein Anfang. Es ist der 18. Februar 1943. Ein sonniger Wintermorgen in München. „Kommilitoninnen! Kommilitonen!“ heißt es auf den Blättern. „Studentinnen! Studenten! Auf uns sieht das deutsche Volk! Von uns erwartet es, wie 1813 die Brechung des Napoleonischen, so 1943 die Brechung des nationalsozialistischen Terrors aus der Macht des Geistes.“ Die Flugschriften, etwa anderthalbtausend Blatt, liegen gegen elf Uhr in den Fluren des Hauptgebäudes der Universität aus. Die letzten Exemplare werden über die Empore im zweiten Stock geschoben. Es sind Textwirbel. Freiheitsapostel, die in den menschenleeren Lichthof taumeln.