Welche Bedeutung haben Flugblätter? Sie sind „Textwirbel“, „Freiheitsapostel“. Und sie haben etwas „Unkalkulierbares“, sagt Ines Geipel : „Es sind Zukunftscontainer, es ist Zündmaterial.“ Sie spielt auf die Flugblätter von Hans und Sophie Scholl und ihre Mitstreiter an, die diese während des Zweiten Weltkriegs im Lichthof der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) abwarfen. Flugblätter, die sie das Leben kosteten. Flugblätter mit „Gedanken, die nicht mehr einholbar, nicht rückholbar sind“.

Nicht nur Ines Geipel erinnert an diesem Dienstagabend als Preisträgerin des 47. Geschwister-Scholl-Preises an die Flugblätter und überhaupt den Widerstand der „Weißen Rose“ gegen das nationalsozialistische Regime. Fast alle Redner, angefangen bei der LMU-Vizepräsidentin Carola Metzner-Nebelsick, greifen an diesem düster grundierten, aber auch ermutigenden Abend den Urgrund des Preises auf – vor einer Stadtgesellschaft, die generationsübergreifend die Große Aula des Uni-Hauptgebäudes gänzlich füllt, von Schülern bis zu ehemaligen Bürgermeisterinnen, von der Publizistin Rachel Salamander bis zu Franz Herzog von Bayern.

Aufmerksam lauschen den Reden unter anderen die ehemalige Münchner Bürgermeisterin Christine Strobl (links) und die Publizistin Rachel Salamander. Foto: Johannes Simon

Es sei nicht leicht, in dieser Aula und damit „in einem besonderen Schallraum“ zu stehen, sagt Geipel. Wer wäre sich dessen mehr bewusst als diese Schriftstellerin und Publizistin, die sich immer wieder in die Schallräume der Vergangenheit wagt? Die sich in zahlreichen Büchern an den verkanteten Schichten der Geschichte abgearbeitet hat. Insbesondere den Osten hatte sie dabei im Blick, wobei sie immer wieder an ihre eigene DDR-Sportjugend angeknüpft hat. Und an ihre Familie, an die SS-Großväter, den Stasi-Vater mit den acht Identitäten.

So auch im essayistischen Sachbuch „Landschaft ohne Zeugen“, für das sie den mit 10 000 Euro dotierten Geschwister-Scholl-Preis erhält, verliehen von der Stadt München zusammen mit dem bayerischen Landesverband des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels. Für ein Buch, das dessen Vorsitzender Klaus Füreder als „eindrucksvolles Werk des Erzählens und des Erinnerns“ lobt. Und dessen Inhalt Münchens Oberbürgermeister Dominik Krause (Grüne) prägnant zusammenfasst: Geipel zeige darin, so sagt er, „wie politisch gesteuerte Erinnerung unser Geschichtsbild prägt“.

Ines Geipels Rede beim Geschwister-Scholl-Preis : „Wir leben in einem Land, in dem es erneut haarscharf um die Wörter geht“ Was sagen die Flugblätter des Kreises um Hans und Sophie Scholl über ihre Werte aus? Und was hat das mit unserer Zeit zu tun, in der Erinnerungspolitik manipuliert wird? SZ Plus Gastbeitrag von Ines Geipel ...

Geipel beschreibt das am Beispiel des Konzentrationslagers Buchenwald, einem Ort vielfältigen Terrors, der „zum antifaschistischen Mythos der DDR geformt wurde“, wie Krause sagt: Erinnerungskultur als „Gedächtnissystem der Täuschung“, als heroische kommunistische Erzählung, bei der irgendwann nicht mehr auffiel, dass die jüdische Geschichte nicht vorkam, nicht die Sinti und Roma, die Homosexuellen, die Zwangsarbeiter und viele andere mehr.

Krause erkennt darin ein „fatales Muster“, dessen sich insbesondere Rechtsextreme bedienen: „Erinnerungen zu verweigern, zu torpedieren, umzudeuten und offen anzugreifen.“ Und ergänzt mit aller Klarheit: „Der von der AfD geplante Bruch mit unserer demokratischen Erinnerungskultur ist nichts anderes als eine Kampfansage an jüdisches Leben in Deutschland.“ Die Auseinandersetzung mit dem NS-Terror – durch die nun online verfügbare NSDAP-Mitgliederkartei „spürbar“ in Bewegung geraten – sei jedenfalls nie abgeschlossen: „Wir müssen um sie ringen, sie auch an uns persönlich heranlassen.“

Es reicht nicht, eine Wahrheit auszusprechen, die Botschaft muss auch empfangen werden. Das macht die französische Schriftstellerin Cécile Wajsbrot in ihrer Laudatio deutlich und bezieht sich dabei auf den Begriff der „Parrhesia“ des Philosophen Michel Foucault: Alles sagen, „nichts von der Wahrheit verbergen“.

Während des Nationalsozialismus sei die Wahrheit „an den Betonmauern von Terror und Folter“ zerschmettert. Auch sonst mache die öffentliche Meinung in der Regel „keine plötzliche Kehrtwende“. Veränderungen geschähen langsam, bis irgendwann der „Ermüdungsbruch“ eintrete: Das gelte für schlimme Ereignisse, für den Aufstieg der Nazis wie der AfD – „aber das gilt auch für mutige Taten“.

Als „so ergreifend und so notwendig“ würdigt die Schriftstellerin Cécile Wajsbrot in ihrer vielschichtigen Laudatio die Bücher von Ines Geipel. Foto: Johannes Simon

Denn auch wenn die Wirkung eines Flugblatts gegenüber der Zerstörungsmaschinerie des Nazi-Regimes schwer einzuschätzen sei, so sei doch sicher, dass diese Handlung „einen jener feinen Risse schuf, die am Ende zum Zusammenbruch führten“. Die Dynamiken der öffentlichen Meinung, „ihr Kippen, ihr Umschwenken sind keine abstrakten Bewegungen, sie entstehen aus einer Vielzahl winziger Handlungen und Gedanken“. Wajsbrot würdigt in diesem Sinne Geipels Bücher als „so ergreifend und so notwendig“. Und sie würdigt den Mut, bei allem „Herzklopfen“, allen Zweifeln immer wieder „das Wort zu ergreifen und gegen den Strom des offiziellen Erzählens zu schwimmen“.

Diesen Mut, sich einem mächtigen Strom mit Wörtern entgegenzustellen, findet Geipel in ihrer so analytischen wie empathischen Dankesrede auch bei der „Weißen Rose“. Und sie setzt sich dabei insbesondere mit Hans Scholls zutiefst menschlicher, im Krieg in Russland gewonnener „Philosophie der Ebene“ auseinander, die letztlich alle Menschen als „verbunden in unserer Zerbrechlichkeit“ sieht. Bestärkt in ihrem Tun und schließlich mit einem letzten Flugblatt 1943, das auf „Freiheit und Ehre“ zielte, hätten sich die Widerständler keineswegs naiv ihrer Zeit entgegengeworfen: „Die Wörter freigeben, weil niemand sie köpfen kann“, sagt Geipel.

Sie bindet das an die Gegenwart an: „Keine Frage, wir leben nicht in einem Land, in dem junge Menschen über Nacht geköpft werden, aber wir leben in einem Land, in dem es erneut haarscharf um die Wörter geht“. Ihr ist bewusst: „Wir verstehen Geschichte langsam und vergessen schnell.“

Heute, da die Demokratie „von rechts wie links gezielt untergraben“ und „Erinnerungspolitik manipuliert“ werde, plädiere sie mit ihrem Buch dafür, eine Landschaft ohne Zeugen zu „unserer Zeugenlandschaft“ zu machen. Und unter großem Applaus schließt Ines Geipel: „Wir wissen alles, was dazu nötig ist.“