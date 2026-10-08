Unpolitisch ist Ines Geipel s Arbeit nie, ob sie sich nun mit der Geschichte des Nationalsozialismus oder Zwangsdoping in der DDR beschäftigt. Für ihr aktuelles Buch „Landschaft ohne Zeugen. Buchenwald und der Riss der Erinnerung“ (S. Fischer) erhält die vielfach ausgezeichnete Schriftstellerin und Publizistin nun den mit 10 000 Euro dotierten Geschwister-Scholl-Preis 2026.

Verliehen wird er vom Landesverband Bayern des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels und der Landeshauptstadt München, die Preisverleihung ist für 24. November in der Großen Aula der LMU München geplant. Die Laudatio auf Geipel wird die französische Schriftstellerin und Übersetzerin Cécile Wajsbrot halten.

In ihrem aktuellen Buch analysiert Ines Geipel, wie sich über die Geschichte des einstigen Lagers Buchenwald bei Weimar „Deutungen gelegt haben, die bis heute bestimmen, was sichtbar wird“, so die Jury. Dabei untersuche Geipel sowohl ost- als auch westdeutsche Formen des Gedenkens. Das Buch gewinne seine Überzeugungskraft aus der Nähe zum Material: „Archive, Dokumente und Biografien öffnen einen Blick auf jene Brüche, die politische Erinnerungserzählungen geschlossen erscheinen lassen.“

Erinnerung erscheine bei Geipel dabei nie als gesicherter moralischer Besitz: „Sie ist selbst Teil gesellschaftlicher Auseinandersetzungen. Wer sprechen darf, wessen Zeugnis Autorität erhält und welche Erfahrungen in den vertrauten Kategorien von Opfer, Täter und Widerstand keinen Platz finden, gehört zu den Fragen, die dieses Buch offenhält.“

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Damit, so die Jury, reiche „Landschaft ohne Zeugen“ unmittelbar in unsere Gegenwart hinein: „Ines Geipel zeigt, wie lange Diktaturerfahrungen und staatlich gelenkte Formen des Erinnerns nachwirken.“ Am Beispiel Ostdeutschlands mache die Autorin sichtbar, „wie solche Kontinuitäten die Gegenwart mitprägen und von autoritären und nationalistischen Kräften für ihre Geschichts- und Gesellschaftsbilder genutzt werden“.

Darin liege „die besondere aufklärerische Kraft ihres Buches – in einer Zeit, in der erneut darüber gestritten wird, welchen Stellenwert die deutsche Verbrechensgeschichte für das Selbstverständnis dieses Landes haben soll. Wo Geschichte stärker als Ressource positiver nationaler Identität in Anspruch genommen wird, verändern sich auch die Maßstäbe des Erinnerns.“

Ines Geipels Buch berühre damit, so die Jury, einen Grundgedanken des Geschwister-Scholl-Preises: „Geistige Unabhängigkeit beginnt mit der Bereitschaft, auch jene Gewissheiten zu prüfen, die längst als selbstverständlich gelten. Dazu gehört, Widersprüche stehenzulassen und das eigene Urteil nicht an kollektive Selbstbilder abzugeben. Ines Geipels Buch tut genau dies mit der Erinnerung selbst. Es fragt nach ihrer Entstehung, ihren Leerstellen und den Interessen, die sich in ihr sedimentieren.“