Denkt Norbert Kittel an den Krieg, ist da keine Wut mehr, keine Trauer. Auch Hass ist ihm fremd. Er hat seinen Frieden gemacht. Obwohl er 1944, mit 15 Jahren, aus dem Schulleben herausgerissen wurde und mit seinen Mitschülern vom Gymnasium im damaligen Breslau als Luftwaffenhelfer verpflichtet wurde. Obwohl sie gen Himmel feuern, um feindliche Flieger zu treffen und später im Häuserkampf schießen mussten, als die Sowjets einmarschierten. Das, was die Nazis den Kampf um den "Endsieg" nannten, bedeutet für Norbert Kittel und die Jungen letztlich einen beschwerlichen Fußmarsch aus der Stadt ihrer Kindheit direkt hinein in die Kriegsgefangenschaft.

Heute ist Kittel 91. Es ist viel Zeit vergangen, längst ist das Erlebte eine kurze Episode in seinem Leben. Doch Kittel weigert sich bis heute zu vergessen. Er sitzt in seiner Schwabinger Altbauwohnung an einem Tisch mit weißer Spitzendecke, vor sich etliche Blätter und ein paar Fotos. Die Dokumente sind Erinnerungen an den Krieg, es sind seine und die seiner Mitschüler von damals.

Kittel ist mit den Jahren zu einer Art Erinnerungsverwalter geworden. Sein kleines Archiv besteht aus 25 Biografien, teils als Ausdrucke, teils auf Schreibmaschine, teils von Hand geschrieben, mal detailliert, mal in Stichpunkten. Er hatte seine Mitschüler von damals - jedenfalls die, zu denen, er wieder Kontakt aufbauen konnte - gebeten, ihre Erfahrungen aufzuschreiben. Er sagt: "Ich möchte der Welt etwas hinterlassen." Denn er weiß um die Rarität eines Zeitzeugens, sein Archiv ist auch eine Mahnung, den Krieg nicht zu vergessen, eine Mahnung, die mit der Zeit unschärfer zu werden droht. Er zeigt auf ein schwarz-weißes Klassenfoto. "Der ist schon tot, der auch, der auch - und der, der lebt noch."

Die Geschichten, die Norbert Kittel gesammelt hat, lesen sich gleichsam spannend wie tragisch. Da ist die naive Aufgeregtheit eines Schülers, der erstmals mit einer Waffe in Kontakt kommt; dort hat man kichernde Jungen vor Augen, als einer berichtet, wie sie ihren Kommandanten davon marschieren und er ihnen hinterher traben muss.

Dazu muss man sich das Jahr 1944 im Leben von Norbert Kittel und seinen Kameraden so vorstellen: Sie gingen ins Elisabetgymnasium, ein herrschaftliches Gebäude in Breslau, dem heutigen Wrocław. Kittel war pflichtgemäß in der nationalsozialistischen Jugendorganisation "Jungvolk", die ihm weniger wie Indoktrination erschien und mehr als "Abenteuer", auch wenn er im Nachhinein verstand, dass "das System" die Jungen mit Wehrübungen schon damals bereit machte für den Krieg.

Die Kämpfe gegen Sowjetrussland hatten die Nazis viele Soldaten gekostet, deshalb zogen sie von 1944 an auch Jugendliche ein, im Januar traf es Kittels Jahrgang, 1928. Zwei Parallelklassen, um die 50 Schüler, wurden nun Luftwaffenhelfer. Einer notiert zum Jahr 1944: "Einschnitt im Leben, Luftwaffenhelfer." Und dann: "1945: Der Krieg ist aus. 'Bald zu Hause', tönt der russische Lagerkommandant - doch es folgen erst vier Jahre Kriegsgefangenschaft." Ein weiterer Einschnitt im Leben.

Die Jungen lernten, wie man eine Flak, eine Bodenwaffe, bedient und waren an sechs Geschützen eingesetzt. Einer beschreibt, dass ab und an ein Lehrer auf das Gelände kam und Deutsch, Englisch und Mathe unterrichtete. Zwar sei das Jahr 1944 noch relativ ruhig zu Ende gegangen, immer wieder aber hätten sie die Flieger der Amerikaner und Engländer über der Stadt gehört. Doch tobte der Krieg eher östlich. 1945 dann marschierten die Sowjets vor und kesselten die Stadt ein. Noch im Januar erklärte Adolf Hitler sie zu einer Festung.

Als die Sowjets schließlich kamen und auch das Flak-Gelände zerstörten, waren die Schüler bereits auf verschiedene Orte aufgeteilt, Kittel hockte da mit einem Gewehr hinter Barrikaden und in verlassenen Häusern und schoss. Es war kurz vor seinem 16. Geburtstag. Einer seiner Mitschüler notiert später, er habe auch nach der Kapitulation noch fest an den Sieg geglaubt.

Oft haben die Aufzeichnungen in ihrer Nüchternheit eine eigene Wucht. Einer notiert: "Am 7.10. (1944) erster Angriff auf Breslau, aber kein gezielter Bombenabwurf. Ab November begann die Nahkampfausbildung durch Frontsoldaten mit Panzerfaust, Minen und ähnlichem." Und weiter: "Im Januar (1945) Zusammenbruch der Ostfront, damit Vorbereitungen zur Endkampfverteidigung (...). 21. Jan. verabschiedete sich meine Mutter bei mir in der Stellung und ging danach mit ihrem Vater und meinem Bruder auf die Flucht." "9. Feb. Letzter Besuch von mir in der Wohnung Kantstr. Alles bereits verlassen."

Einer trank aus der Not verseuchtes Wasser, kam mit der Ruhr in ein Lazarett. Als er entlassen wurde, waren die Klassenkameraden weg - gefangen. Das Erlebte werde er "den Roten nie verzeihen" schreibt er mehr als 60 Jahre später.

Auch Kittel wurde aus der Stadt geführt und verbrachte insgesamt acht Wochen in Güterwaggons. Nördlich von Jekaterinburg kam er in ein Lager, blieb drei Jahre. "Diese Zeit war hart", sagt er, "Hitze, Kälte, mangelnde Hygiene, völlig unzureichendes Essen." Er erzählt seine Geschichte frei heraus. Doch nicht jeder gab so viel preis. In manchen Aufzeichnungen steht nur "schreckliche Kriegserlebnisse" und erst alles nach 1945 ausführlicher.

Kittel wurde 1948 aus der Gefangenschaft entlassen. Er ging zu Verwandten ins oberbayerische Schönram, wurde Lokalreporter. Später zog er nach München, wo er sein Diplom an einem Werbeinstitut machte. Fortan arbeitete er in mehreren Werbeagenturen in München und wurde von einer Mitinhaber. Seine Mitschüler von damals wurden Ärzte, Mechaniker, Mathematiker. Kittel blieb in München, mit seiner Frau Sieglinde lebt er seit vielen Jahren in Schwabing, von dort unternehmen sie immer mal wieder Fahrten ins Umland.

Der letzte von ihnen sei 1950 aus der Kriegsgefangenschaft zurückgekehrt, erzählt Kittel am Wohnzimmertisch. Manche kamen früher frei, weil sie krank geworden waren. Sie waren von da an verteilt über ganz Deutschland, eben da, wo eine Familienzusammenführung möglich war. Sie fanden einander wieder, seit Norbert Kittel mit einem anderen Überlebenden von 1980 an Ehemaligen-Treffen organisierte, seither sehen sie sich regelmäßig alle zwei Jahre, jeweils an einem anderen Ort, auch in Breslau, im vergangenen Sommer in Ruhpolding, auch wenn es jedes Mal weniger Teilnehmer werden. Im vergangenen Sommer waren neben Ehefrauen, Kindern und Enkelkindern nur zwei von noch sechs Überlebenden dabei, Kittel und Peter Schmincke, der damals in der Parallelklasse war.

Und nun, wie oft wird es solche Treffen noch geben? Und wie wird seine Erinnerungsarbeit weitergehen? Norbert Kittel weiß es nicht. Dass es das letzte Treffen war, das sagt er schon seit Jahren. Mittlerweile hat die Bundesstiftung Flucht, Vertreibung und Versöhnung in Berlin die Geschichte der Breslauer Schüler aufwendig dokumentiert. Sämtliche Unterlagen liegen in Berlin und sollen mit Eröffnung des hauseigenen Museums in einer Ausstellung gezeigt werden. So bleibt die Erinnerung auch in Zukunft erhalten - dank Norbert Kittel. Und er macht einfach so lange weiter, wie es eben geht.