Zum Hauptinhalt springen

GeschichteAls Homosexuelle in München gnadenlos verfolgt wurden

Lesezeit: 4 Min.

Szene einer Verbrennung von zwei Homosexuellen in Zürich im Jahr 1482 - auch in München werden viele Menschen zu der Zeit auf diese Weise hingerichtet.
Szene einer Verbrennung von zwei Homosexuellen in Zürich im Jahr 1482 - auch in München werden viele Menschen zu der Zeit auf diese Weise hingerichtet. (Foto: Wikimedia (gemeinfrei))

Vor 400 Jahren ereignet sich eine Tragödie in der Stadt: Der 18-jährige Alexander Moser wird mit einem Jungen erwischt und hingerichtet – obwohl die Stadt das Urteil zu hart findet.

Von Wolfgang Görl

Die meisten Passanten, die in der Altstadt um die Ecke Oberanger/Dultstraße biegen, dürften die farbigen Bodenplatten gar nicht bemerken, und wenn doch, werden sie vielleicht denken: Oh, was für ein schönes Muster. Wer aber genauer hinsieht, dem wird die nebenstehende Tafel auffallen, auf der zu lesen ist: „Denkmal für die im Nationalsozialismus verfolgten Lesben und Schwulen.“

Zur SZ-Startseite

Zweiter Weltkrieg
:Münchens letzte Zeitzeugen

Sie waren Kinder oder Jugendliche, als der Zweite Weltkrieg endete. Nun gehören sie zu den wenigen Münchnerinnen und Münchnern, die noch leben und von der NS-Zeit berichten können. 13 Erinnerungen.

SZ PlusVon Barbara Galaktionow und Lisa Sonnabend

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite