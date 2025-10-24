Vor 400 Jahren ereignet sich eine Tragödie in der Stadt: Der 18-jährige Alexander Moser wird mit einem Jungen erwischt und hingerichtet – obwohl die Stadt das Urteil zu hart findet.

Die meisten Passanten, die in der Altstadt um die Ecke Oberanger/Dultstraße biegen, dürften die farbigen Bodenplatten gar nicht bemerken, und wenn doch, werden sie vielleicht denken: Oh, was für ein schönes Muster. Wer aber genauer hinsieht, dem wird die nebenstehende Tafel auffallen, auf der zu lesen ist: „Denkmal für die im Nationalsozialismus verfolgten Lesben und Schwulen.“