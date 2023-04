Die Stadt will die Kultur- und Themengeschichtspfade künftig auch digital besser aufbereiten. Die Historikerin Ulrike Haerendel zeigt auf einem Stadtspaziergang, was in ihrem Viertel in eine neue Ausgabe gehören könnte.

Von Benjamin Stolz

Wenn man die Historikerin Ulrike Haerendel fragt, was sich in den letzten Jahren rein optisch an der Münchner Freiheit getan hat, dann steuert sie zuerst Regisseur Helmut Dietl an. Natürlich nicht den echten, bereits 2015 verstorbenen, sondern dessen bronzenes Ebenbild, das seit vergangenem Herbst dem ebenfalls bronzenen Schauspieler Helmut Fischer und ein paar frierenden Tauben draußen vor dem Café Münchner Freiheit Gesellschaft leistet. "Durch die Bäume sieht man von hier die Silhouette der Erlöserkirche", sagt Haerendel. Als gelegentliche Stadtführerin kennt sie Gebäude und Geschichte des Stadtteils und hat vor circa 15 Jahren den "Kulturgeschichtspfad" Schwabing-Freimann verfasst.

Seit 2002 hat das Kulturreferat der Stadt München 22 Kultur- und acht Themengeschichtspfade herausgegeben, mit deren Hilfe Interessierte die Geschichte der Stadtteile und Bewohner Münchens bei einem Spaziergang erkunden können. Die Rundgänge sollten von Anfang an "zu einem flächendeckenden Informationsnetz der Stadt München ausgebaut werden", schreibt das Kulturreferat. Erhältlich sind die Kulturgeschichtspfade bis dato allerdings nur als oft vergriffenes Büchlein und online als unhandliches PDF. Das soll sich in Zukunft ändern. Das Referat will sich um "eine digitale Anwendung für die Kultur- und Themengeschichtspfade" kümmern. Für das Jahr 2024 sei "die Einrichtung einer Stelle geplant, die sich intensiv mit dem Thema befassen wird."

Die letzte Auflage von Haerendels Geschichtspfad ist bereits zehn Jahre alt. Spuren der jüngsten Vergangenheit zeigen sich aber auch in dem an vielen Stellen denkmalgeschützten Schwabing. Haerendel macht am Ende der Marschallstraße Halt am Artur-Kutscher-Platz, der vor zwei Jahren umgestaltet wurde. Ein neues Bild vom ockerfarbenen Kies und den geschwungenen Steinbänken fehlt im Kulturgeschichtspfad ebenso wie eine Anekdote zum Kunstsammler Cornelius Gurlitt, der in seiner Wohnung am Artur-Kutscher-Platz einen millionenschweren Kunstschatz hortete, der sich zum Teil als NS-Raubkunst herausstellte.

In der Occamstraße parken Fernsehtrucks vor dem Münchner Lustspielhaus. Vor der Münchner Lach- und Schießgesellschaft, gleich daneben in der Haimhauserstraße, ist es still. Die kleine, traditionsreiche Kabarettbühne steht aktuell vor der Insolvenz und soll nun von einem Förderverein gerettet werden. "Schwabing existiert als künstlerisches Milieu nicht mehr in dieser Form", sagt Haerendel und erzählt von Künstlerinnen und Künstlern wie Franziska zu Reventlow oder Thomas Mann, die ab Ende des 19. Jahrhunderts mehr oder weniger lange hier lebten und eine gewisse Stadtteil-Folklore bis heute prägen.

"Schwabing ist teuer geworden und es gibt auch ein bisschen weniger Kultur", sagt SPD-Stadtrat Lars Mentrup, der selbst seit seiner Studienzeit im Stadtbezirk lebt. Trotzdem sieht er gerade Orte wie die Occamstraße und den Wedekindplatz wieder im Kommen. Im Bezirksausschuss (BA) Schwabing-Freimann stellte seine Fraktion einen Antrag, die Kultur- und Themengeschichtspfade "als eigenständige App oder Website" zu entwickeln. "Jede Neuerung könnte dann gleich einfließen", sagt Mentrup über eine mögliche Anwendung.

Bis es eine neue digitale Anwendung der unter www.muenchen.de/kgp kostenlos erhältlichen Pfade gibt, bleibt einem wohl nichts anderes übrig, als mit aufmerksamen Augen durch Schwabing zu gehen. Denn die Beschilderung der aktuellen Geschichtspfade ist nicht immer leicht zu finden. Zwischen der teils mehr als 700 Jahre alten Pfarrkirche St. Sylvester und der vom Architekten Theodor Fischer entworfenen, mittelalterlich anmutenden Grundschule an der Haimhauserstraße zeigt Haerendel auf ein graues Täfelchen auf Kopfhöhe, das um einen Laternenmast gebunden ist. Der Historikerin ist es wichtig, "ein Gefühl dafür zu entwickeln, wo man lebt und die Dinge etwas zurückzuverfolgen."