Auf dem Boden sind Filzmatten ausgebreitet, Farbeimer stehen herum, eine Leiter lehnt an der Wand. Ein Jahr nach ihrer Gründung zieht die Firma um. Die alten Räume im fünften Stock eines Bürohauses in der Innenstadt müssen frisch gestrichen übergeben werden. Da kommt auch schon Christiane Wolff über den Flur, ganz in Schwarz, langes blondes Haar, ein silberner Anhänger baumelt über der eleganten Tunika. In Kürze wird die Firma ihr neues Büro im Münchner Lehel eröffnen. Edler Altbau, Eichenparkett, Erdgeschoß mit Fenstern zur Straße - "das passt viel besser zu uns", sagt die Geschäftsführerin.