Ein Bauarbeiter ist in der Neuturmstraße in der Münchner Innenstadt von einem fallenden Gerüst getroffen und schwer verletzt worden. Wie die Feuerwehr mitteilte, wollten mehrere Arbeiter den Treppenturm mithilfe eines Baukrans versetzen. Dabei sei das Gerüst aus etwa fünf Metern Höhe in die Baugrube gefallen.