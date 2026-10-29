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Ab Ende NovemberGern wird Parklizenzgebiet

Parkplätze im Stadtgebiet sind rar. In Gern wird deshalb jetzt der öffentliche Straßenraum bewirtschaftet.
Parkplätze im Stadtgebiet sind rar. In Gern wird deshalb jetzt der öffentliche Straßenraum bewirtschaftet.
Foto: Catherina Hess

Das Parkraummanagement in München wird auf einen Bereich zwischen Westfriedhof und Nördlicher Auffahrtsallee ausgeweitet. Betroffene Anwohner können Parkausweise beantragen.

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München bekommt ein weiteres Parklizenzgebiet. Voraussichtlich am Montag, 30. November, führt die Stadt auch in Gern im Stadtbezirk Neuhausen-Nymphenburg ein neues Parkraummanagement ein. Das Lizenzgebiet wird begrenzt von der Böcklinstraße im Westen, vom Westfriedhof und der Baldurstraße im Norden, von der Dachauer Straße und der Landshuter Allee im Osten und von der Dom-Pedro-Straße, der St.-Galler-Straße und der Nördlichen Auffahrtsallee im Süden.

Anwohnerinnen und Anwohner mit eigenem Auto und ohne Stellplatz auf Privatgrund können für das neue Parklizenzgebiet einen Parkausweis mit einer Gültigkeitsdauer von einem oder zwei Jahren beantragen. Wie das geht, ist online unter muenchenunterwegs.de/parken nachzulesen. Bereits jetzt laufen vorbereitende Arbeiten im Gebiet, damit die notwendigen Beschilderungen und Parkscheinautomaten rechtzeitig zur Einführung der Parkraumbewirtschaftung vorhanden sind.

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