Was der Unternehmer Ulrich Rohde über die steigenden Rüstungsausgaben denkt, warum das Gericht vorläufig die Wiesnzelt-Vergabepraxis der Stadt bestätigt hat, in welchem „Architekturjuwel“ Handwerker wieder ihre Kunst lernen und mehr.

Das sind die Nachrichten des Tages

DER TAG IN MÜNCHEN

Ulrich Rohde, ein Mann mit eiserner Disziplin Er hat Patente entwickelt, Bücher geschrieben, fördert die Wissenschaft weltweit. Wie der Unternehmer Ulrich Rohde auf die steigenden Rüstungsausgaben blickt und was er über den Brandanschlag nahe der Münchner Firmenzentrale sagt. (SZ Plus)

Gericht bestätigt vorläufig Wiesnzelt-Vergabepraxis der Stadt Nach vorläufiger Einschätzung des Bayerischen Obersten Landesgerichts ist der Antrag von Alexander Egger auf eine europaweite Ausschreibung unzulässig. Den Streit um die Bierzelte will der Senat auch nicht dem Europäischen Gerichtshof vorlegen.

In diesem 190-Millionen-Euro-Gebäude lernen Handwerker ihre Kunst Nach sechs Jahren ist das Städtische Berufliche Schulzentrum Thomas Wimmer generalsaniert. Die Verantwortlichen zeigen sich begeistert: Es sei ein „Aushängeschild“ und „fantastisches Architekturjuwel“.

Warum der „Wiesnwahnsinn“ auch auf dem Immobilienmarkt zu spüren ist Während des Oktoberfests werden private Wohnungen oft zu horrenden Preisen über Plattformen wie Airbnb vermietet. Mieterverein und Hotelverband begrüßen, dass solche Ferienwohnungen künftig registriert werden müssen. Denn nicht alle Anbieter handeln legal.

WEITERE NACHRICHTEN

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MÜNCHEN ERLESEN

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30 Jahre Schlachthof : „Wenn die AfD einmal was zu sagen hat, gibt es unsere Sendung nicht mehr“ Am 17. September läuft die Jubiläumsshow: Christian Springer und Michael Altinger blicken auf 30 Jahre „Schlachthof“ zurück, den von Ottfried Fischer gegründeten kabarettistischen Fernsehstammtisch des Bayerischen Rundfunks. SZ Plus Interview von Oliver Hochkeppel ...

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