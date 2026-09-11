DER TAG IN MÜNCHEN
Ulrich Rohde, ein Mann mit eiserner Disziplin Er hat Patente entwickelt, Bücher geschrieben, fördert die Wissenschaft weltweit. Wie der Unternehmer Ulrich Rohde auf die steigenden Rüstungsausgaben blickt und was er über den Brandanschlag nahe der Münchner Firmenzentrale sagt. (SZ Plus)
Gericht bestätigt vorläufig Wiesnzelt-Vergabepraxis der Stadt Nach vorläufiger Einschätzung des Bayerischen Obersten Landesgerichts ist der Antrag von Alexander Egger auf eine europaweite Ausschreibung unzulässig. Den Streit um die Bierzelte will der Senat auch nicht dem Europäischen Gerichtshof vorlegen.
In diesem 190-Millionen-Euro-Gebäude lernen Handwerker ihre Kunst Nach sechs Jahren ist das Städtische Berufliche Schulzentrum Thomas Wimmer generalsaniert. Die Verantwortlichen zeigen sich begeistert: Es sei ein „Aushängeschild“ und „fantastisches Architekturjuwel“.
Warum der „Wiesnwahnsinn“ auch auf dem Immobilienmarkt zu spüren ist Während des Oktoberfests werden private Wohnungen oft zu horrenden Preisen über Plattformen wie Airbnb vermietet. Mieterverein und Hotelverband begrüßen, dass solche Ferienwohnungen künftig registriert werden müssen. Denn nicht alle Anbieter handeln legal.
WEITERE NACHRICHTEN
Zwischenfall vor dem Hauptbahnhof: Mann stoppt ICE und greift Zugführer an
Opfer schwer verletzt: Zwei Festnahmen nach Schüssen in der Schleißheimer Straße
Oktoberfest: So unterschiedlich schmecken die sechs Wiesnbiere
MÜNCHEN ERLESEN
UNSER GASTROTIPP
Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch
Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg