Am Wertstoffhof eskaliert ein Streit zwischen zwei Rentnern über den Mindestabstand in Corona-Zeiten. Die Richter haben nun eine Geldstrafe verhängt.

Von Andreas Salch

Kaum war die Corona-Pandemie in Deutschland angelangt, begann sie an den Nerven vieler Menschen zu zehren. Die berechtigte Furcht sich bei Mitmenschen mit dem Virus anzustecken, weil sie etwa den Mindestabstand nicht einhalten, führte mitunter zum Streit. So zum Beispiel auch auf einem Wertstoffhof in München-Langwied, wo Mitte März zwei Rentner heftig aneinandergerieten.

Jetzt trafen sie sich wieder vor einem Strafgericht am Amtsgericht München. Der jüngere der beiden, 71 Jahre alt, war angeklagt und wurde auch wegen vorsätzlicher Körperverletzung zu einer empfindlichen Geldstrafe in Höhe von 6300 Euro (90 Tagessätze à 70 Euro) verurteilt. Er hatte mit einem Sack voller Gartenabfälle seinen Kontrahenten im Gesicht getroffen. Das Opfer erlitt Schürfwunden und Schwellungen im Bereich des linken Auges und der linken Wange.

Entzündet hatte sich die Auseinandersetzung daran, dass das Opfer aus Sicht des Angeklagten den Mindestabstand zu ihm an einem der Container auf dem Wertstoffhof nicht einhielt. Der 71-Jährige beteuerte vor Gericht, er habe die Tat nicht absichtlich begangen. Er hatte von einer Plattform aus seine Gartenabfälle von oben in den Container geworfen. Der 81-Jährige stand währenddessen unter ihm am Container. Da der Abstand zwischen ihm und dem Mann nicht groß genug gewesen sei, so der 71-Jährige, habe er ihn darauf hingewiesen, dass er der Risikogruppe angehöre. Der 81-Jährige sei aber nicht weggegangen. Der Angeklagte leerte trotzdem seinen Sack mit Gartenabfällen aus und traf den Senioren.

In seinem Urteil ging der zuständige Strafrichter aufgrund der Angaben von Zeugen davon aus, dass der Angeklagte offenbar "sehr erbost" darüber war, dass der 81-Jährige seiner Auffassung nach die Abstandsregel nicht einhielt. Aus Verärgerung darüber, so heißt es im Urteil, habe der 71-Jährige schließlich ausgeholt und seinen Kontrahenten, der unter ihm am Container stand, mit dem Sack getroffen, in dem sich entweder Abfälle oder Gartenabfall befanden.

Mit seiner Tat habe der 71-Jährige nach Überzeugung des Gerichts, "zumindest billigend" in Kauf genommen, dass der 81-Jährige dadurch verletzt wurde. Für den 71-Jährigen sprach nach Ansicht des Gerichts nur, dass er noch nicht vorbestraft ist und dass der Körperverletzung "ein Streit über die Einhaltung der Abstandsregeln" vorausging. Das Urteil des Amtsgerichts (Az. 824 Cs 431 Js 162556/20) ist noch nicht rechtskräftig.