Sie sollen Kunden beim Kauf von Solaranlagen um sechs Millionen Euro betrogen haben, um sich ein Luxusleben zu finanzieren. Doch der Prozess platzte – weil ein Gutachter an entscheidender Stelle künstliche Intelligenz einsetzte.

Der Einsatz von künstlicher Intelligenz kann Prozesse nicht nur beschleunigen, sondern auch ungewollt beenden. Weil ein Gutachter vor Gericht in seiner Expertise offensichtlich nicht mit ausreichend eigenen Berechnungen, sondern mit zu viel KI-gestützten Inhalten gearbeitet hatte, ist ein Prozess vor dem Münchner Landgericht geplatzt. Die 5. Strafkammer befand, dass „das Gutachten in zentralen Punkten erheblichen methodischen und inhaltlichen Bedenken unterliegt“, und musste, um den Beschleunigungsgrundsatz aufrecht zu erhalten, die Angeklagten aus der Haft entlassen. Wann der Prozess erneut beginnen kann, steht noch nicht fest, ebenso wenig, ob dem Gutachter die bis dato angefallenen Prozesskosten in Rechnung gestellt werden.