Eine neue geriatrische Tagesklinik am Sendlinger Tor will Menschen über 70 Jahren helfen, weiter selbständig zu leben.

Hohe Fenster lassen viel Tageslicht in die Räume. Mit langen Vorhängen in Orange- und Lilatönen kommt eine frische Farbigkeit hinzu, die vergessen macht, dass man in einem der ältesten Münchner Krankenhäuser steht. In einem der modern, aber funktional ausgestatteten Therapiezimmer des 1813 eröffneten Baus sind Ergometer aufgereiht. Man kann auf ihnen liegend oder sitzend mit den Beinen strampeln. Daneben wurden nagelneue Zugmaschinen installiert. Bunte Bälle warten darauf, bewegt zu werden. Es gibt auch kleinere Diagnoseräume, um im Dialog mit einem Arzt oder Therapeuten Defizite und Bedürfnisse zu klären. An einem Computer mit angeschlossenen Pedalen kann man gar seine Reaktionsfähigkeit als Autofahrer testen.

Die geriatrische Tagesklinik des LMU-Klinikums am Campus Innenstadt ist nun fertig eingerichtet. Hier in der Ziemssenstraße 1 ist eine Klinik in der Klinik entstanden. Das Personal um Michael Drey steht bereit: geriatrisch ausgebildete Ärzte, Physio-, Ergo- und Sprachtherapeuten und auch Pflegekräfte, die im Umgang mit älteren Menschen geschult sind.

Drey, 47, leitet seit 2014 die Akutgeriatrie der LMU-Poliklinik und ist seit Kurzem der erste klinische Professor für Geriatrie in Bayern. Erfahrung brachte er aus Nürnberg mit, wo er am dortigen Klinikum in der Geriatrie arbeitete und sich habilitierte.

Das Älterwerden mit all seinen Tücken, vor allem das Schwinden der Muskeln (Sarkopenie), aber auch das Nachlassen der Hör- und Sehfähigkeit, beginnende Demenz und mögliche Depression, sind Dreys Behandlungs-, aber auch Forschungsthemen. Es hat das deutschlandweit einzige Sarkopenie-Register angelegt.

Deutschland ist neben Japan und Italien das Land mit der ältesten Bevölkerung. Fast 13 Millionen Menschen sind 70 Jahre und älter. Allein in Bayern rechnet man für 2028 mit über 900 000 Hochbetagten im Alter von 80 Jahren und mehr. 2008 waren es erst 600 000. Da kommt einiges auf uns zu, sagt Drey bei einem Rundgang durch die neue Einrichtung. Was hier nun noch fehlt, sind die Patienten. In diesen Tagen werde "rekrutiert", wie Drey sagt, also erste Bewerbungen gesichtet und Gespräche geführt - selbstverständlich nach den corona-bedingten Hygieneregeln.

Zehn Behandlungsplätze kann die Tagesklinik für Senioren derzeit bieten. Gedacht sind sie für Menschen, die 70 Jahre oder älter sind, womöglich eine chronische Erkrankung haben, aber im Alltag bislang noch alleine zurechtkommen. Die maximal 15 Behandlungstage sollen eine Art Booster sein, um auch weiterhin eigenständig zu bleiben. Geholfen werden könne etwa Patienten, die durch den langen Corona-Lockdown immobil und dadurch unsicher geworden seien, erklärt Drey. Oder auch solchen, die beispielsweise nach einer Fraktur schlecht auf den Beinen stünden oder sich aus anderen Gründen immer weniger zutrauten.

"Oberstes Ziel ist es doch, so lange wie möglich in seinen vertrauten eigenen vier Wänden zu leben." Die Geriatrie sei oftmals ganz banal, sagt Drey. Man müsse sich in vielen Fällen vor allem um ältere Menschen ausreichend kümmern, damit es ihnen wieder besser gehe. Dazu gehöre zu allererst eine umfassende Diagnostik mit Hör- und Sehtests sowie einen Blick auf die Zahngesundheit und die Ernährungsgewohnheiten. Aber auch die Wechselwirkung der vielen Medikamente, die älteren Menschen oftmals verschrieben werden, müsse man immer wieder überprüfen.

Eine Einweisung in die Tagesklinik läuft über den Hausarzt. Für die Aufnahme gibt es einige feste Kriterien wie etwa das Alter, aber auch eine ausreichend gute körperliche und psychische Belastbarkeit, um die Therapie mitmachen zu können. Drey betont, dass höhergradig demente Patienten nicht aufgenommen werden könnten, weil man sie nicht permanent beaufsichtigen könne. Die Patienten sollten zudem nicht weiter als 15 Kilometer vom Sendlinger Tor entfernt wohnen, denn sie werden während der Behandlungszeit täglich von einem Fahrdienst geholt und in ihre Wohnung zurückgebracht.

Nach einer ersten etwa zweieinhalb Stunden dauernden Voruntersuchung in der Klinik wird über die Aufnahme in die ambulante Kurzzeittherapie entschieden. Diese wird von den Krankenkassen getragen, muss aber nicht von ihnen genehmigt werden. Neben dem Training für den Muskelaufbau soll es auch Vorträge etwa über altersgerechte Ernährung oder das Thema Patientenverfügungen geben. An einer Küchenzeile mit Hängeschränken und Herd können die Patienten unter Anleitung tägliche Abläufe trainieren.

Ein Behandlungstag beginnt um 8 Uhr mit einem gemeinsamen Frühstück. Danach startet das Therapieprogramm, das auch Entspannungsübungen vorsieht. Zum Kraftschöpfen zwischen den Therapiestunden in der Gruppe oder auch einzeln können sich die Patienten in den Ruheraum zurückziehen oder haben Gelegenheit, bei einem Kaffee mit den anderen ins Gespräch zu kommen. Denn auch das soziale Miteinander gehört mit zum therapeutischen Ansatz der Tagesklinik.

