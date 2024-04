"Die Menschen wollten auf Konzerten meine alten Songs hören. Ich wollte meine neuen Songs spielen", sagt Jesper Munk (Foto). Jetzt hat er Frieden geschlossen mit seinem Frühwerk. Gemeinsam mit seinem Manager Gerald Huber will er wieder in die Erfolgsspur kommen.

Gerald Huber gilt als einer der größten Förderer junger Pop-Talente in München. Jetzt will er die Karriere vom einstigen Blues-Wunderkind Jesper Munk wieder in Gang bekommen.