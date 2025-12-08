Die Bundespolizei warnt vor Diebstählen in Zügen. Insbesondere während des Andrangs in der Weihnachtszeit sollten Fahrgäste ihr Gepäck sicher verstauen und nicht unbeaufsichtigt lassen, wie die Behörde mitteilte.

Wie schnell ein Koffer weg sein kann, zeigt der Fall einer 26-Jährigen, die am Sonntag vom Münchner Hauptbahnhof per ICE nach Frankfurt am Main reiste. Die Frau hatte den Angaben zufolge ihren Koffer auf einer Gepäckablage verstaut und sich auf einen Platz in der Nähe gesetzt – ohne ihren Koffer im Blick zu haben. Erst nachdem der Zug losgefahren sei, habe sie bemerkt, dass ihr Gepäck fehle.

Laut Bundespolizei zeigten Aufnahmen von Überwachungskameras, wie ein Mann und eine Frau unmittelbar nach der 26-Jährigen in den Zug ein- und kurz darauf mit ihrem Koffer wieder ausstiegen. Demnach befanden sich unter anderem zwei teure Laptops und Schmuck in dem Gepäckstück, die Bundespolizei schätzt den Gesamtwert auf rund 4400 Euro.