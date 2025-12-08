Zum Hauptinhalt springen

Münchner HauptbahnhofBundespolizei warnt vor Kofferdieben in Zügen

Aufnahmen von Überwachungskameras brachten die Ermittler auf die Spur der Gepäckdiebe (Symbolfoto).
Aufnahmen von Überwachungskameras brachten die Ermittler auf die Spur der Gepäckdiebe (Symbolfoto). (Foto: Sven Hoppe/dpa)

Eine 26-Jährige verstaut ihr Gepäck im Abteil, noch vor der Abfahrt steigt ein Pärchen damit wieder aus – weg sind zwei Laptops und Schmuck. Besonders zur Weihnachtszeit rät die Bundespolizei zur Vorsicht.

Die Bundespolizei warnt vor Diebstählen in Zügen. Insbesondere während des Andrangs in der Weihnachtszeit sollten Fahrgäste ihr Gepäck sicher verstauen und nicht unbeaufsichtigt lassen, wie die Behörde mitteilte.

Wie schnell ein Koffer weg sein kann, zeigt der Fall einer 26-Jährigen, die am Sonntag vom Münchner Hauptbahnhof per ICE nach Frankfurt am Main reiste. Die Frau hatte den Angaben zufolge ihren Koffer auf einer Gepäckablage verstaut und sich auf einen Platz in der Nähe gesetzt – ohne ihren Koffer im Blick zu haben. Erst nachdem der Zug losgefahren sei, habe sie bemerkt, dass ihr Gepäck fehle.

Laut Bundespolizei zeigten Aufnahmen von Überwachungskameras, wie ein Mann und eine Frau unmittelbar nach der 26-Jährigen in den Zug ein- und kurz darauf mit ihrem Koffer wieder ausstiegen. Demnach befanden sich unter anderem zwei teure Laptops und Schmuck in dem Gepäckstück, die Bundespolizei schätzt den Gesamtwert auf rund 4400 Euro.

© SZ/dpa - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

SOS-Kinderdorf
:Der ungeheuerliche Missbrauchsverdacht und das große Schweigen

SOS-Kinderdorf steckt in der größten Krise seiner Geschichte. Der Gründer soll sich an Kindern in Österreich vergangen, sein Nachfolger Fälle vertuscht haben. Was wussten die Verantwortlichen in der deutschen Zentrale?

SZ PlusVon Kathrin Aldenhoff und Bernd Kastner

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite