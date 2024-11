Von Sebastian Krass

München soll eine neue Geothermie-Anlage bekommen, und zwar ganz im Westen der Stadt. Um den Weg dafür zu bereiten, hat der Planungsausschuss des Stadtrats am Mittwoch einstimmig beschlossen, für die vorgesehene Fläche an der Mühlangerstraße/Pasinger Heuweg in Untermenzing einen neuen Bebauungsplan aufzustellen. Es ist der Einstieg in einen mehrjährigen Prozess, an dessen Ende das neue Baurecht entstehen soll.