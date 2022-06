Von Ellen Draxel

Das Wasser glitzert verlockend blaugrün. Ein breiter Holzsteg führt darüber - so einladend ist die Szene, dass man am liebsten gleich eintauchen würde. Dieses Bild malen die Stadtwerke, wenn sie vom künftigen Georgenschwaigbad sprechen. Das Schwabinger Sommerbad, bislang ein klassisches Sportbad mit großer Liegewiese unter alten Bäumen, soll von Herbst an in ein Naturbad umgebaut werden. Nach dem Modell des bis dato in München einzigen Naturbades Maria Einsiedel in Thalkirchen.

"Wir machen aus dem Georgenschwaigbad aber kein Spaßbad", betonten Alexander Steger und Reinhold Zorn von den Stadtwerken, als sie Westschwabings Lokalpolitikern das Projekt vorstellten. Keine Event-Oase mit spektakulären Rutschen, Whirlpools oder künstlich generierten Wellen. Im Gegenteil: Besucher sollen in dem Freibad an der Ecke Belgradstraße/Petuelring auch künftig in Ruhe ihre Bahnen ziehen können, um sich anschließend im Schatten der Bäume zu entspannen. Ein "neues Kleid" bekommt das Bad dennoch. Da sind zum einen die Schwimmbecken. Sie bleiben so groß wie bisher, das Schwimmerbecken erhält aber zusätzlich eine Rampe, mit deren Hilfe Rollstuhlfahrern ein sanftes Hineingleiten ins Wasser ermöglicht werden soll. Und für das benachbarte Nichtschwimmerbecken sind ein "Strandeinstieg" und ein zentraler Holzsteg zum Sitzen in der Mitte vorgesehen.

Detailansicht öffnen Die Visualisierung zeigt, wie das Georgenschwaigbad künftig aussehen soll. (Foto: Straub Architekten)

Die Stiftung Pfennigparade, die mehrere Häuser in der Nähe hat und deren mobilitätseingeschränkte Bewohner ebenfalls in den Genuss der sanierten Anlage kommen sollen, hat bei dem inklusiven Konzept mitgewirkt. Neu gebaut werden soll außerdem ein mit Sonnensegeln beschattetes Planschbecken in unmittelbarer Nähe der Beckenlandschaft. Zwischen den drei Becken sind begrünte Sitzbereiche vorgesehen, auch östlich und nördlich arrondieren Liegeflächen die Badezone: Für Strandliebhaber wird es einen Bereich mit Sand geben. Und für alle, die sich gerne direkt am Beckenrand aufhalten, ein mit einer Pergola und Photovoltaik überdachtes Holzliegedeck.

Auch eine sogenannte Breitwellenrutsche samt Landebecken ist im Gespräch, die aber etwas weiter im Süden situiert werden soll. Plus ein inklusiv gestalteter Kinderspielplatz. Die Umkleiden, die sich derzeit noch im Osten des Sommerbads befinden, wollen die Stadtwerke abreißen und nördlich der Becken neu aufbauen - um die Wege zum Wasser zu verkürzen. Modernisiert werden soll außerdem der Eingangsbereich mit der Gastronomie: Anstelle des jetzigen Kiosks ist eine größere Versorgungsstation vorgesehen - eine, die sich nicht nur um die Badegäste kümmert, sondern sich auch, samt Toiletten, Besuchern von außen öffnet. Die Idee ist, die Gastronomie für den Betreiber attraktiver zu machen - gerade auch zu Zeiten, in denen das Bad geschlossen ist.

Das Herzstück der Generalsanierung aber bleibt die technische Neuerung. In Naturbädern wird das Wasser biologisch aufbereitet, statt chemischer Zusätze beseitigen Mikroorganismen die Bakterien und Nährstoffe, die der Badebetrieb so mit sich bringt. Aus diesem Grund können Naturbäder nur bis maximal 22 Grad beheizt werden, im Gegensatz zu konventionell ausgestatteten Freibädern, die in München auf bis zu 24 Grad erwärmt werden. Im neuen Georgenschwaigbad soll eine vorwiegend mit Photovoltaik betriebene Wasser-Wasser-Wärmepumpe für die richtige Temperatur sorgen.

Kernstück der Wasseraufbereitung wird ein rund 1000 Quadratmeter großer Schilfbereich im Süden des Geländes sein: Den Bodenfilter dieses Regenerationsareals durchläuft das gesamte Badewasser bis zu sieben Mal täglich. "Das Prinzip", erläutert Reinhold Zorn, "ist abgekupfert von Baggerseen und Flüssen." Die Sorge einiger Lokalpolitiker, das Wasser könnte in heißen Sommern zu warm werden, teilt der Leiter der Abteilung Bädertechnik nicht: "Damit hatten wir selbst im Hitzesommer 2018 in Maria Einsiedel kein Problem." Zorn gibt allerdings zu, anfangs selbst skeptisch gewesen zu sein. Inzwischen weiß er, dass "das System funktioniert".

Überhaupt dreht sich beim neuen Georgenschwaigbad sehr viel um Ökologie. Das Bad soll nicht nur dank Wärmepumpen und Solarenergie CO₂-frei betrieben werden - auch wenn es zur Sicherheit einen Stromanschluss gibt. Ein Novum ist zudem die Baubegleitung, die auf Arten- und Baumschutz achtet. So erhalten beispielweise zwei prachtvolle Bäume besondere Schutzmaßnahmen, damit ihren Wurzeln bei den Baumaßnahmen nichts geschieht. Laut Neubau-Projektleiter Alexander Steger werden zudem "deutlich weniger" als die zunächst zur Fällung freigegebenen 30 Bäume weichen müssen - durch eine Formveränderung des Schilfbeckens etwa.

Im Oktober wollen die Stadtwerke nun mit dem Rückbau der alten Gebäude beginnen. Wiedereröffnet werden soll das Freibad am Nordrand des Luitpoldparks, eines der ältesten Münchens, nach derzeitiger Planung im Juli 2024. "Sofern", so Steger, "die Bauwirtschaft mitspielt".