Seit Jahren ringt die Stadt München um die Zukunft des Georg-Kronawitter-Platzes im Hackenviertel in der Altstadt . Nach dem Rückzug der Investoren Hirmer und Hammer schien das Projekt ins Wanken zu geraten. Nun aber zeichnet sich eine Lösung ab: Die Inka Immobilien GmbH der Unternehmerfamilie Inselkammer will das Vorhaben gemeinsam mit der Stadt vorantreiben – und das ohne größere Verzögerung. Der Platz, früher Sattlerplatz genannt, soll sich in ein belebtes Stück Altstadt verwandeln, wo man sich gern aufhält. Das City-Parkhaus am Färbergraben und das ehemalige Postgebäude werden abgerissen, an ihrer Stelle sollen Neubauten entstehen. Die umliegenden Straßen will man in eine begrünte Fußgängerzone verwandeln.

„Das Projekt ist keineswegs gestorben“, sagt Sven Ackermann, der bei der Unternehmensgruppe Hans Inselkammer (Inka) für die Revitalisierung bestehender Immobilien zuständig ist. „Wir haben mit der Stadt eine Lösung gefunden, wie es auch ohne Hirmer und Hammer umgesetzt werden kann.“ Unterstützt wird Inka von Accumulata, die als Projektentwickler beratend tätig sind.

Beide Unternehmen arbeiten bereits beim Umbau des ehemaligen C&A-Standorts in der Kaufingerstraße zusammen, der direkt an den Kronawitter-Platz grenzt. Dessen einst abweisende Rückseite soll künftig kleine Läden und Cafés aufnehmen – ein weiterer Grund, warum Inselkammer großes Interesse an der Aufwertung des Platzes hat.

2018 wurde der frühere Sattlerplatz in Georg-Kronawitter-Platz umbenannt. Links ist die einstige Postfiliale zu sehen, rechts das sogenannte Hirmer-Parkhaus. Beide sollen weichen, wenn hier umgestaltet wird. (Foto: Catherina Hess)

Grundlage des Projekts bleibt ein Masterplan des britischen Architekturbüros Foster + Partners, das ein Gesamtkonzept für die Gebäude und Freiflächen auf dem Platz entwickelt hat. Es sieht drei Neubauten mit einer gemeinsamen Tiefgarage vor, verbunden durch öffentlichen Raum. Zwei Baufelder will Inka selbst realisieren. Dazu gehört das Areal der ehemaligen Paket- und Postbankfiliale am Georg-Kronawitter-Platz 2. Das Gebäude aus den frühen 1960er-Jahren soll abgerissen werden. Dort sind ein Hotel oder Büros vorgesehen, ergänzt durch Einzelhandel und Gastronomie im Erdgeschoss. Ein Realisierungswettbewerb für den Neubau steht noch aus.

Das zweite Inka-Projekt liegt im Zentrum des Areals: ein markanter Solitärbau nach Plänen des Stararchitekten Norman Foster, der mit einer Firsthöhe von rund 30 Metern die Nachbarhäuser überragen würde. Mit seiner geschwungenen Glasfassade und einer zweigeschossigen Halle im Erdgeschoss könnte er zum architektonischen Mittelpunkt werden – möglicherweise sogar mit einem Apple-Store. Fest steht: Das Erdgeschoss soll Läden aufnehmen, darüber entsteht Raum für Büros, Gastronomie und weitere öffentlich zugängliche Flächen, wie es die Stadt wünscht. Der Bau soll auf einem Teil der freien Fläche zwischen Parkhaus und einstiger Post stehen. Voraussetzung dafür ist ein Grundstückstausch zwischen Stadt und Inka.

Ein zentrales Element des Projekts ist die Verlagerung des City-Parkhauses in den Untergrund, wenn auch mit weniger öffentlichen Parkplätzen. An seiner Stelle wollten Hirmer und Hammer ursprünglich eine Handelsimmobilie errichten. Offen ist derzeit noch, wer das dritte Baufeld entwickeln wird; die Stadt sucht nach einer Lösung. Bewusst hat sie den bestehenden Pachtvertrag für das Parkhaus nur bis Ende 2026 verlängert. Danach steht einem Abriss nichts im Weg.

Bis dahin treiben Inka und die Stadt die anderen Projektteile voran. Der Zeitplan ist ambitioniert: Bis Anfang 2027 soll der Baustart erfolgen. Politisch genießt das Vorhaben breite Unterstützung über die Fraktionsgrenzen hinweg. Dennoch drängt Inka darauf, dass zentrale Entscheidungen wie der Grundstückstausch noch vor der Kommunalwahl fallen.

„Das alte Parkhaus verschwindet, der Platz wird aufgewertet und die Fußgängerzone weitergeführt“, sagt Accumulata-Geschäftsführer Stefan Schillinger. Ziel sei es, Kaufinger- und Sendlinger Straße über den Kronawitter-Platz zu verbinden und das bislang vernachlässigte Areal zu beleben. Geplant ist eine begrünte öffentliche Fläche mit mindestens 50 Bäumen.

Trotz des Ausstiegs von Hirmer und Hammer hat das Projekt damit neuen Schwung bekommen. „Uns ist wichtig, dass der Masterplan mit seiner städtebaulichen Vision endlich umgesetzt wird“, sagt Ackermann. „Wir wollen zeigen, dass in München auch große Projekte Realität werden können – nach all den Jahren der Diskussion.“