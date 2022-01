Von Sebastian Krass

Drei architektonisch anspruchsvolle Neubauten mit Geschäften, Lokalen, einem Hotel sowie eine neue Fußgängerzone und öffentliche Flächen, die zum Verweilen einladen - das ist das Versprechen für die Neugestaltung des Georg-Kronawitter-Platzes (früher Sattlerplatz) in der Innenstadt, eine Häuserzeile hinter der Kaufingerstraße. Doch Wirklichkeit kann es nur werden, wenn die Stadt sich mit zwei privaten Parteien über jeweils ein Grundstücksgeschäft einigt.

Weil die Verhandlungen darüber sich seit eineinhalb Jahren hinziehen, stellt die größte Stadtratsfraktion nun ein Ultimatum: "Mindestens im ersten Halbjahr" wolle sie Klarheit haben, sagt Anna Hanusch, Fraktionsvorsitzende von Grünen/Rosa Liste, "je früher, desto besser". Die zähen Verhandlungen seien "sehr ärgerlich, weil sich ein wichtiges Projekt mitten im Stadtzentrum verzögert", ergänzt Hanusch. "Es geht hier um viel Geld, aber bisher kenne ich keinen Fall, der so lange gedauert hat."

Hanusch hält auch einen Abschied vom bisherigen Projekt für denkbar. Ihre Fraktion habe schon vor einem Jahr, als das Stocken der Verhandlungen publik wurde, "nach einem Plan B gefragt, wie das Bebauungsplanverfahren, möglicherweise in anderer Zusammensetzung, fortgesetzt werden könnte". Bisher will die Stadt ein eigenes Grundstück, auf dem das Hirmer-Parkhaus steht, im Erbbaurecht an eine gemeinsame Firma des Mode- und Immobilienunternehmens Hirmer und des Immobilienentwicklers Hammer AG geben.

Anstelle des Hirmer-Parkhauses soll ein Neubau entstehen

Den Stadtratsbeschluss dazu im Jahr 2017 hatten die damals oppositionellen Grünen kritisiert. Mit ihrer Formulierung "in anderer Zusammensetzung" deutet Hanusch an, dass die Stadt das Grundstück anderweitig vergeben könnte. Hanuschs Koalitionspartner, der SPD/Volt-Fraktionschef Christian Müller, sagt zu dem ganzen Thema lediglich: "Wir gehen davon aus, dass die Verhandlungen bis Ende des ersten Halbjahres 2022 abgeschlossen sein werden."

Die Idee, das Areal zwischen Färbergraben und Fürstenfelder Straße grundlegend neu zu gestalten, beschäftigt die Stadt seit Jahren. Der vorliegende Plan, der auf einem städtebaulichen Entwurf des Architekturbüros von Norman Foster beruht, sieht an der Stelle des Parkhauses einen von Hirmer/Hammer errichteten Neubau vor, in dem Hirmer eine Zweigstelle seines Modehauses betreibt. Zudem sind Wohnungen vorgesehen. Hans Hammer, Chef der Hammer AG, drohte bereits vor knapp einem Jahr mit einem Ausstieg, sollte der verlangte Erbpachtzins zu hoch sein.

Eine Sprecherin des Kommunalreferats erklärt, man stehe "nach wie vor mit beiden Verhandlungspartnern in einem stetigen, konstruktiven Austausch". Die Gespräche seien "in einem fortgeschrittenen Stadium, aber noch nicht abgeschlossen". Sollten sich die Parteien einig werden, müsste der Stadtrat das noch bestätigen.

In ein Gebäude in Glasarchitektur soll ein Apple-Store einziehen

Eine weitere Besonderheit an diesem ungewöhnlichen Projekt ist, dass Kommunalreferentin Kristina Frank nach Angaben ihrer Sprecherin "auf eigenen Wunsch nicht im Thema ist, da sie eine persönliche Bekanntschaft zu einem der Verhandlungspartner pflegt. Alle Prozesse dazu laufen ausschließlich über ihren Stellvertreter". Hans Hammer war Wahlkampfleiter, als Frank 2020 OB-Kandidatin für die CSU war. Hammer ist inzwischen CSU-Stadtrat, betont aber, die politische Arbeit und seine unternehmerischen Interessen strikt zu trennen. Für eine Stellungnahme zum Verhandlungsstand war Hammer nach Auskunft seiner Sprecherin nicht zu erreichen. Auf eine E-Mail-Anfrage an den Zuständigen bei der Hirmer-Gruppe kam eine Abwesenheitsnotiz.

Zweite Verhandlungspartnerin der Stadt ist die Inka-Holding der Familie Inselkammer. Ihr gehört das ehemalige Postgebäude gegenüber dem Parkhaus plus der unbebauten Fläche davor. Der Grundbesitz der Stadt reicht vom Parkhaus bis ans Inka-Grundstück. Vorgesehen ist, dass Stadt und Inka Flächen tauschen und Inka in der Mitte des Platzes ein zusätzliches Gebäude in spektakulärer Glasarchitektur baut, in das - so heißt es - ein Apple-Store einziehen soll. An der Stelle des Postgebäudes soll ein neues Hotel entstehen, davor ein Platz auf öffentlichem Grund. All das geht aber nur auf, wenn der Grundstückstausch klappt. Der Immobilien-Anwalt der Inselkammer, Thilo Fichtner, sagte im Frühjahr, am Tausch werde das Projekt nicht scheitern. Zum aktuellen Stand will er sich nicht äußern.

Aus der Stadtspitze ist zu hören, dass es in beiden Verhandlungen um erhebliche Summen gehe und die Stadt nicht zugunsten von Investoren auf Millionen verzichten dürfe. Andererseits, das gibt auch Anna Hanusch zu bedenken, würde ein Kurswechsel der Stadt "zu Mehraufwand und weiteren Verzögerungen führen. Daher hoffen wir immer noch auf eine Einigung". Aber sie betont, man werde sich "noch einmal darstellen lassen, welche alternativen Wege es gäbe, um das Projekt fortzuführen".

Das Planungsreferat erklärt allerdings, in München sei es "gute Übung", dass Bebauungsplanverfahren nur abgeschlossen werden, wenn Grundeigentümer und Stadt sich auf ein Ergebnis einigen. Dies könne gerade bei "sehr komplexen Innenstadtlagen mitunter etwas längere Zeit in Anspruch" nehmen. Der Planungsprozess könne aber ohnehin erst weitergehen, wenn die Grundstücksfragen geklärt seien.