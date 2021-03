Wo heute in einem schmucklosen Gebäude Autos parken, könnte künftig ein Shopping-Tempel stehen - so sehen es jedenfalls die Pläne der Hirmer-Gruppe und der Hammer AG vor.

Von Sebastian Krass

Die Fraktion von Grünen und Rosa Liste bringt in der Diskussion um die künftige Nutzung des bisherigen Parkhaus-Grundstücks am Georg-Kronawitter-Platz (ehemals Sattlerplatz) einen Kurswechsel ins Spiel. Mit Blick auf die stockenden Verhandlungen zwischen der Stadt mit der Hirmer-Gruppe und der Immobilienfirma Hammer AG über die Höhe des Erbbauzinses sagt Anna Hanusch, die Vorsitzende der größten Stadtrats-Fraktion: "Wenn es tatsächlich zu keiner Einigung kommen sollte, dann kann ich mir auch vorstellen, dass die Stadt das Grundstück doch selbst nutzt." Ihre Partei habe sich "von Anfang an auch noch mehr als die nun vorgesehene Nutzung vorstellen" können, "zum Beispiel auch für die Kultur". Hanusch sagt allerdings auch: "Im Augenblick wäre es besser, wenn es gelingt, dass sie im Verfahren Partner bleiben, weil sonst eine weitere Verzögerung entsteht."

Hanusch reagiert damit auf einen Brief, den Hans Hammer, Vorstandsvorsitzender der Hammer AG, an die Stadtspitze geschrieben hatte. Das Schreiben liegt der SZ vor. Hammer, der auch CSU-Stadtrat ist, legt darin dar, dass er der Stadt frühzeitig einen möglichen Interessenskonflikt gemeldet habe und bei dem Thema nicht als Stadtrat agiere. Er beschreibt auch, dass die Hirmer-Gruppe, die das Grundstück von der Stadt nach einem Vergabeverfahren für eine Erweiterung ihres Modehauses zugesprochen bekommen hat, sein Unternehmen als Partner ins Boot geholt habe.

Die Hirmer-Gruppe, die ein Modehaus an der Kaufingerstraße betreibt und eine Immobiliensparte hat, und Hammer sollten zu je 50 Prozent an einer Projektgesellschaft beteiligt sein. Zudem erklärt Hammer, dass der vom Bewertungsamt der Stadt ermittelte Erbbauzins aus seiner Sicht zu hoch sei. Der Unterschied in der Preisvorstellung soll im höheren zweistelligen Millionenbereich liegen, vermutlich bezogen auf die geplante Dauer des Erbbaurechts von 60 Jahren. Weder Hirmer und Hammer noch das Kommunalreferat äußern sich zu solchen Details der Verhandlungen. Sollte die Forderung der Stadt "über der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Handelshauses Hirmer" liegen, schreibt Hammer in seinem Brief, müssten er und Hirmer sich zurückziehen.

Die Fraktion von SPD/Volt, die mit Grünen/Rosa Liste die Regierungskoalition im Stadtrat bilden, hat allerdings eine andere Sicht: "Ich würde einen Ausstieg von Hirmer bedauern", sagt der Fraktionsvorsitzende Christian Müller. "Wir als SPD/Volt wollen, dass Münchner Unternehmen sich gewinnbringend in der Innenstadt betätigen können, und die geplante Nutzung des Grundstücks wäre in unserem Sinne." Hammer beschreibt in seinem Brief, seine Partner planten in dem neuen Gebäude, das an der Stelle des bisherigen "Hirmer-Parkhauses" am Färbergraben entstehen soll, ein "Hirmer-Männerhaus". Zudem solle es "möglicherweise Untervermietungen an ,Shop-in-Shop'-Konzepte und passende Dienstleistungen geben".

SPD-Stadtrat Müller spricht sich auch gegen eine Verwertung des Grundstücks durch die Stadt aus. Er glaube nicht, "dass es richtig wäre, wenn die Stadt dieses Grundstück rein gemeinnützig verwerten würde. Irgendwo müssen wir auch das Geld verdienen, das wir etwa für Soziales, für Bildung oder für die Kultur ausgeben".

Detailansicht öffnen Ein Mann, der viele Rollen beherrscht: Hans Hammer ist Vorstandsvorsitzender der Hammer AG, ehrenamtlicher CSU-Stadtrat und Honorarkonsul der Republik Sri Lanka für Bayern. (Foto: Nikky Maier)

Alexander Reissl von der größten Oppositionsfraktion CSU, der die Vergabe 2017 damals noch als SPD-Stadtrat begleitet hatte, sagt, ein möglicher Ausstieg von Hirmer wäre "ein herber Rückschlag". Er verstehe die Aufgabe des Bewertungsamts, das unabhängig von Weisungen durch Politik und Verwaltung Grundstückswerte ermittelt, erläutert Reissl. "Aber für die Stadt gibt es auch die Aufgabe, dass der Einzelhandel in der Innenstadt einigermaßen überlebt. Es sollte im Interesse der Stadt sein, ein eingesessenes und sehr renommiertes Handelshaus, das eigentlich zu den Guten gehört, bei der Stange zu halten." Die Erweiterung an der Stelle würde "nicht nur Hirmer selbst gut tun, sondern auch der ganzen Einzelhandelsstruktur in der Innenstadt".

Ähnlich argumentiert Jörg Hoffmann, Fraktionsvorsitzender von FDP/Bayernpartei: Er würde einen Ausstieg "bedauern, weil Hirmer eine Ikone des Münchner Einzelhandels ist". Grünen-Stadträtin Hanusch hingegen sagt: "Wenn Hirmer die Gewerbeflächen nicht komplett selbst nutzt und die Immobilie dem Unternehmen für die Dauer der Erbpacht nur zur Hälfte gehört, dann wird das Argument der Förderung des Münchner Einzelhandels natürlich schwächer."

Die Fraktion von ÖDP und Freien Wählern geht einen Schritt weiter als die Grünen und fordert in einem Antrag, der Stadtrat solle "schnellstmöglich eine erneute - transparente und nachvollziehbare - Ausschreibung des Erbbaurechts des städtischen Grundstücks am Georg-Kronawitter-Platz" vorbereiten. Hirmer und Hammer erklärten am Montag, die Gespräche mit der Stadt seien "unverändert auf einem guten Weg". Weiter schreiben sie: "Sobald der Vertrag abgeschlossen ist", werde man sich melden, das dürfte aber "noch einige Wochen dauern". Eine Sprecherin des Kommunalreferats spricht von einem "konstruktiven, regen Austausch".

Die Fraktion von Die Linke und Die Partei mahnt das Kommunalreferat, sich nicht von der Gegenseite unter Druck setzen zu lassen: "Wenn das Bewertungsamt eine Fläche bewertet, dann gilt das und ist nicht verhandelbar. Wenn wir anfangen, das in Frage zu stellen, dann wird es eine politische Frage." Denn dann, so Stefan Jagel (Linke), müsste "die Politik darüber entscheiden, ob sich eine Reduzierung des Erbbauzinses über gewisse Bedingungen erreichen lässt". Tatsächlich ist es nach Auskunft des Kommunalreferats "unter bestimmten Voraussetzungen" für Wohn- und für Gewerbevergaben möglich, die Nutzung an Bindungen zu knüpfen. Das senkt den Wert des Grundstücks, ein möglicher Erbbauzins sinkt.

Auch die zwei Rollen von Hans Hammer als Unternehmer und Stadtrat beschäftigen die Kommunalpolitik. Es sei "richtig" gewesen, dass Hammer in dem Brief seine Rollen "klargestellt hat", sagt Grünen-Stadträtin Hanusch. "Aber wenn er sagt, dass er bei Verhandlungen zum Georg-Kronawitter-Platz als Unternehmer und nicht als Stadtrat am Tisch sitzt, dann ist das nach wie vor eine schwierige Trennung."

Christian Müller (SPD) spricht von einer "unglücklichen Verknüpfung", die sich "vor allem aus dem Streit um den Grundstückspreis" ergebe. Andererseits agiere Hammer aus seiner Sicht "juristisch korrekt", und man könne "einem Stadtrat nicht verbieten, als Unternehmer tätig zu sein". Müller weist darauf hin, dass auch viele andere Stadträte "Querverbindungen zur Stadt haben, etwa wenn sie direkt bei der Stadt angestellt sind oder wie ich für einen sozialen Träger (die Caritas, Anm. d. Red.) arbeiten, der Zuschüsse von der Stadt bekommt".

CSU-Fraktionschef Manuel Pretzl hatte Hammer schon zuvor gegen jede Kritik in diesem Punkt verteidigt. "Wir haben in der Fraktion vereinbart, dass Hans Hammer in keinem Stadtratsausschuss sitzt, der irgendwas mit seinen wirtschaftlichen Aktivitäten zu tun hat", erläuterte Pretzl. Als im September 2020 die Vollversammlung über eine Verlängerung des Erbpachtvertrags für das Parkhaus beriet, erklärte Hammer vor der Behandlung des Tagesordnungspunkts seine Beteiligung und verließ den Raum.

Jörg Hoffmann (FDP) erklärt, die bayerische Gemeindeordnung setze "die Spielregeln", aus seiner Sicht habe Hammer in seinem Brief "für die geforderte Transparenz gesorgt". Jagel hingegen findet: "Auch wenn Herr Hammer juristisch in Ordnung gehandelt hat und die Rechtsabteilung keinen Interessenskonflikt sieht, ist dieser meines Erachtens moralisch weiter vorhanden, das kann man nicht einfach wegwischen. Sauberer wäre es, wenn statt Herrn Hammer ein Vertreter für ihn an den Verhandlungen teilnehmen würde."