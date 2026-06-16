Sie kann schmerzhaft sein, diese Kluft zwischen Wunschvorstellung und der oft knochentrockenen Realität. Geht es um enttäuschte Erwartungen sprechen Psychologen vom Verlust der inneren Sicherheit, und das dürfte bei den 450 Gästen im Festsaal des Augustiner-Kellers das Letzte sein, was sie sich von diesem 38 Euro Eintritt kostenden Abend versprochen haben. Angekündigt ist ein „hochkarätig besetzter Benefiz-Kabarettabend zugunsten bedürftiger Münchner Seniorinnen und Senioren und alleinerziehender Mütter“, heißt es vom Verein „Münchner für Münchner“. Das Quartett, das sich dem WM-Kosmos im Biergarten entgegenstellt, kann sich in der Tat sehen lassen: Luise Kinseher, Django Asül, Helmut Schleich und Georg Eisenreich, Bayerns Justizminister - eine deutlich prominentere Mannschaftsaufstellung als draußen bei Spanien gegen die Kapverden.