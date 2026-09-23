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Klassik trifft PuppentheaterWenn Baselitz’ Marionetten Strawinskys Soldaten zum Leben erwecken

Lesezeit: 2 Min.

„Die Geschichte vom Soldaten“ mit Marionetten des Salzburger Marionettentheaters wurde bei den Salzburger Festspielen 2025 zu Recht bejubelt.
„Die Geschichte vom Soldaten“ mit Marionetten des Salzburger Marionettentheaters wurde bei den Salzburger Festspielen 2025 zu Recht bejubelt.
Foto: Astrid Ackermann

Georg Baselitz’ zerknitterte Blechköpfe, Isabelle Faust an der Geige und Dominique Horwitz als teuflisch guter Erzähler: „Die Geschichte vom Soldaten“ wird im Münchner Prinzregententheater zum großen Ereignis.

Kritik von Paul Schäufele

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Ein bisschen Holz, verformtes Blech und Schnüre. Viel stellt er nicht dar, der Soldat aus Igor Strawinskys „Die Geschichte vom Soldaten“. Und doch: Wenn er im ersten Teil des Stücks zusammenbricht, weil ihn Freunde und Familie nicht mehr erkennen, weil seine Verlobte einen anderen geheiratet hat und er seine Geige an den Teufel verloren hat – dann hat dieses Häufchen Holz, Blech und Schnüre das Mitgefühl des Publikums.

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