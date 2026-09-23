Ein bisschen Holz, verformtes Blech und Schnüre. Viel stellt er nicht dar, der Soldat aus Igor Strawinskys „Die Geschichte vom Soldaten“. Und doch: Wenn er im ersten Teil des Stücks zusammenbricht, weil ihn Freunde und Familie nicht mehr erkennen, weil seine Verlobte einen anderen geheiratet hat und er seine Geige an den Teufel verloren hat – dann hat dieses Häufchen Holz, Blech und Schnüre das Mitgefühl des Publikums.