Es wächst eine neue Generation heran, die sensibler mit sich selbst und anderen Menschen ist als Generationen vor ihnen. Sensibel sein zeugt für sie nicht von Schwäche, sondern von Stärke. Das sehen nicht alle so.

Von Leila Herrmann und Carolin Wittmann

Jenny möchte diskriminierende Kommentare zu ihrer Herkunft nicht mehr totschweigen. Hannah hat keine Lust mehr, sich jeden Blick auf und jeden Kommentar zu ihrem Körper gefallen zu lassen. Nico will auch als Mann seine Gefühle offen zeigen können. Alle drei wohnen in München und gehören der Generation Z an - und alle drei haben es satt, von den älteren Generationen als "verweichlicht", "hysterisch" und "übersensibel" betitelt zu werden.