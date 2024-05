Ein mutmaßliches Mitglied der als Terrororganisation eingestuften kurdischen Arbeiterpartei PKK ist am Mittwoch in Fürstenfeldbruck bei München festgenommen worden. Das teilte die Generalstaatsanwaltschaft München mit. Der 50 Jahre alte Beschuldigte sei in der Türkei geboren und 2022 nach Deutschland gekommen. Er genieße seither Asylstatus.