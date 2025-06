Es ist sein erster Arbeitstag und zugleich sein erster öffentlicher Auftritt in München : Am Montag hat sich Michael Decker, der neue Generaldirektor des Deutschen Museums, der Presse vorgestellt. Als Nachfolger von Wolfgang Heckl, der das Museum 21 Jahre lang geleitet hat, ist er künftig für die Strategie des Hauses mit seinen einzigartigen Techniksammlungen, vier Zweigstellen und mehr als 500 Mitarbeitenden verantwortlich. Der 59-Jährige war zuvor Professor für Technikfolgenabschätzung und Leiter des Bereichs „Informatik, Wirtschaft und Gesellschaft“ des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT).

„Vom Rhein an die Isar, von der Karlsruher an die Münchner Exzellenzuniversität und an die Spitze des größten Technikmuseums Deutschlands: Professor Michael Decker ist die Idealbesetzung für unsere bayerische Museums-Ikone“, mit diesen fast lyrischen Worten begrüßte Bayerns Wissenschaftsminister Markus Blume (CSU) am Montag den Neuen im Foyer des Direktoriums. Das Deutsche Museum stehe für Tradition, Exzellenz und Innovation, Decker sei eine Führungspersönlichkeit, „die genau diese Werte verkörpert“, sagte Blume. Die technischen Sprünge in den Industriegesellschaften seien „gigantisch“, so der Wissenschaftsminister, „und sie beeinflussen unser Leben immer mehr“. Dass KI oder Quantencomputing aber nicht Angst zu machen brauchten, sondern helfen könnten, Probleme zu lösen – dies zu vermitteln, sei auch Aufgabe des Deutschen Museums.

Mit der Pensionierung von Wolfgang Heckl endet eine Ära beim Deutschen Museum. Blume dankte Heckl für seine „unbändige Energie, ansteckenden Elan und beeindruckendes Engagement. Wolfgang Heckl kann Stammtisch genauso wie Spitzenwissenschaft.“ Er sei der Treiber der Zukunftsinitiative und Generalsanierung gewesen, und habe es geschafft, das Museum immer im Gespräch zu halten. In seiner Amtszeit hätten sich die Besucherzahlen auf zuletzt 1,5 Millionen jährlich gesteigert.

Der so Gelobte sagte, es sei ein „großes Glück“ gewesen, für dieses Haus zu arbeiten und es wäre nicht gelungen ohne die „wunderbaren Mitarbeiter“. Seinem Nachfolger wünschte er „gutes Gelingen“. Die Stabübergabe zwischen dem alten und dem neuen Chef fand in Form eines riesigen Füllers statt – denn als Generaldirektor müsse man Unmengen von Akten unterschreiben.

Die Sanierung wird auch den Neuen beschäftigen. Als sie vor 14 Jahren begann, dachte man, zum 100-jährigen Bestehen des Hauses im Mai 2025 das gesamte Ensemble auf der Museumsinsel neu präsentieren zu können. Bald stellte sich aber heraus, dass das Geld – 750 Millionen Euro sind bisher verplant – dafür nie und nimmer reicht. Bis heute ist erst die Hälfte des Sammlungsgebäudes erneuert. Deshalb blieb auch für die Ausstellungen viel weniger vom Etat übrig, als sich die Kuratorinnen und Kuratoren erhofft hatten.

Das Deutsche Museum ist eine eigenständige Anstalt öffentlichen Rechts unter der Aufsicht des Freistaats Bayern. Und so haben bei der Berufung des neuen Direktors viele mitzureden: der Verwaltungsrat des Museums in Person seines Vorsitzenden, des Immobilienunternehmers Axel Cronauer, der Kuratoriumsvorsitzende Andreas Biagosch, die Leibniz-Forschungsgemeinschaft, der bayerische Wissenschaftsminister und Thomas Hofmann, Präsident der Technischen Universität München (TU). Zwei Jahre habe die Suche gedauert, so Cronauer. Man sei überzeugt, mit Decker die ideale Besetzung gefunden zu haben.

Die Verbindung zwischen Museum und Technischer Universität ist traditionell eng. Der Generaldirektor hat zugleich einen Lehrstuhl für Wissenschaftskommunikation an der TU, wird allerdings anders als sein Vorgänger von Beginn an beurlaubt, um sich ganz seinen Museumsaufgaben widmen zu können. Er hat ein Angestelltenverhältnis beim Museum und einen Beamtenvertrag an der Universität, wie das auch in Verbindung mit anderen außeruniversitären Forschungseinrichtungen üblich ist.

„Als zukunftsgerichtete Universität wollen wir unsere technologischen Innovationen an den Erwartungen, Bedürfnissen und Werten unserer Gesellschaft ausrichten“, sagte Hofmann. Decker verfüge aber nicht nur über wissenschaftliche Exzellenz in der Technikfolgenabschätzung, sondern auch über fundierte Managementerfahrung. Er habe in Karlsruhe ein Institut mit mehr als 100 Professorinnen und Professoren und 1000 Mitarbeitenden geleitet.

Zu Deckers Forschungsschwerpunkten zählen Künstliche Intelligenz, Robotik und Nanotechnologie

Es sei eine große Auszeichnung, so Decker, „dass man mir dieses berühmte Museum für die kommenden Jahre anvertraut. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit den neuen Kolleginnen und Kollegen“. Gleich am Montagmorgen hat er sich allen Mitarbeitenden vorgestellt, wer nicht live dabei sein konnte, war per Zoom zugeschaltet.

Der neue Generaldirektor Michael Decker berät unter anderem die Bundesregierung. (Foto: Stephan Rumpf)

Zu den Forschungsschwerpunkten des Physikers zählen die Auswirkungen von Künstlicher Intelligenz, Robotik und Nanotechnologie. Er berät dabei unter anderem auch die Bundesregierung. In enger Verbindung mit der Leibniz-Gemeinschaft wolle er den Dialog zwischen Wissenschaft und Gesellschaft voranbringen. Es gehe darum, technische Innovationen verantwortlich zu gestalten und einen „europäischen Wertekanon“ zu bewahren. „Museen genießen ein großes Vertrauen bei den Menschen – und diesen Umstand würde ich gerne nutzen.“

Wenn er will, kann er jetzt rund um die Uhr durchs Museum wandern: Weil er noch keine Wohnung in München hat, werde er zunächst in einem der kleinen Apartments für Gastforscher wohnen. Decker ist verheiratet und Vater von drei Kindern, ein Sohn studiert Elektrotechnik in München. Als begeisterter Ruderer freue er sich schon auf die Regattastrecke in Schleißheim. Rudern sei ein Ausdauersport, scherzte Cronauer, „nicht die schlechteste Voraussetzung für diesen Job“.