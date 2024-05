Eine Petition mit 33 000 Unterstützern wird am Donnerstagabend bei einer Protestaktion am Landtag überreicht. Gewerkschaftsvertreterin Christiane Fuchs erklärt, warum der Sternchen-Bann zu Ärger und Angst führt.

Interview von Kathrin Aldenhoff

Viele Lehrkräfte wehren sich gegen das Genderverbot an bayerischen Schulen. Seit April dürfen Lehrerinnen und Lehrer in Elternbriefen, Jahresberichten oder auch in Prüfungsaufgaben kein Gendersternchen mehr verwenden, um anzuzeigen, dass alle gemeint sind - und auch keinen Unterstrich oder Doppelpunkt. Den Kindern Werte wie Toleranz, Diversität und die Pluralität der Gesellschaft zu vermitteln, das sei so nicht möglich, kritisieren die drei Initiatoren des Bündnisses "Lehrkräfte gegen das Genderverbot".