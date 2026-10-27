Das Thema Bildung steht ganz oben, wenn junge Menschen auf die Straße gehen – wie auch am nächsten Wochenende in München. Bildungsexperte Markus Weinberger erklärt, was sich ändern muss, damit Schule wieder mehr Wertschätzung erfährt.

Junge Menschen starteten in Frankreich Proteste gegen die Bildungsmisere. Andere Gruppen schlossen sich an, die Proteste – unter anderem auch gegen hohe Lebenshaltungskosten – eskalierten schließlich.

Die Bilder aus Frankreich erschrecken. Was mit harmlosen Schülerprotesten anfing, weitete sich zu Gewaltexzessen aus. Hierzulande blieb es bislang friedlich. Doch Schülerinnen und Schüler demonstrierten zuletzt auch in München gegen die aus ihrer Sicht seit Jahren vernachlässigte Bildungspolitik. Für das kommende Wochenende ruft die „Generation Z“ deutschlandweit zu Kundgebungen auf, für mehr Generationengerechtigkeit.