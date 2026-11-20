Die Dunkelheit hat sich gerade über die Stadt gelegt, da schallt es aus mehreren Hundert Kehlen über den Königsplatz : „Hoch die internationale Solidarität!“ Etwa 500 Menschen zählt die Polizei um kurz vor halb sechs, die mit einem ganzen Bündel an Forderungen auf die Straße gehen: nein zu Aufrüstung und Wehrdienst, ja zu mehr Geld für Schulen, Bildung und Klimaschutz.

Aufgerufen hat das Bündnis „Gen Z regelt“, das in ganz Deutschland erneut Tausende junge Menschen auf die Straße holte. In Berlin sprechen die Veranstalter gar von 15 000 Teilnehmenden, die Polizei hat in der Hauptstadt etwa 4000 Demonstrierende gezählt.

Mit dieser Größenordnung können die Aktionen in München nicht mithalten, auch wenn die Kundgebung auf dem Königsplatz ursprünglich für 5000 Teilnehmer angemeldet war. Doch auch hier haben am Freitag zahlreiche junge Menschen protestiert und am internationalen Jugendstreik teilgenommen.

Los ging es am Vormittag am Giesinger Bahnhof mit einer Kundgebung, zu der das Bündnis „Nein zur Wehrpflicht München“ aufgerufen hat. Sie richtete sich in erster Linie gegen Investitionen in Aufrüstung sowie gegen eine mögliche Wiedereinführung der Wehrpflicht und Kürzungen bei Bildung sowie im Sozialen.

Die Absperrgitter am Freitagabend auf dem Königsplatz wären bereit für ihren Einsatz gewesen. Foto: Sven Hoppe/dpa

Eine Gruppe Protestierender vor der Glyptothek. Foto: Sven Hoppe/dpa

An der Veranstaltung in Giesing nahmen nach Polizeiangaben etwa 300 Personen teil. Die Organisatoren wiederum sprechen von mehr als Tausend Demonstranten. Schülerinnen und Schüler berichten dabei von Versuchen, sie während des Streiks am Verlassen des Schulgeländes zu hindern.

Auch die Jugendorganisation der Gewerkschaft Verdi kritisiert diese Vorfälle. „Demokratischer Protest darf nicht eingeschüchtert oder sanktioniert werden“, erklärt Stefanie Sewald, Verdi-Gewerkschaftssekretärin der Jugend München.

Von Giesing zogen die Demonstrierenden in Richtung Gärtnerplatz, wo sich am frühen Nachmittag laut Polizei etwa 50 Personen zu einer Kundgebung trafen. Mit dabei: Steven Sedehi, der 18-Jährige ist Teil des Münchner Organisationsteams von „Gen Z regelt“. Die Debatten um mögliche Ausschreitungen haben ihn zuletzt ziemlich genervt.

Es gehe immer nur darum anstatt um die Forderungen der Demonstrierenden, findet er. Und: Die Warnungen vor Gewalt hätten sich als falsch herausgestellt. „Das ist schon ein bisschen peinlich“, sagt er – adressiert ist dieser Vorwurf unter anderem an Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU). „Wir wollen einen friedlichen Protest.“

Auf dem Königsplatz ging es am frühen Abend neben maroden Klassenräumen, undichten Schuldächern und überforderten Lehrkräften auch um die Warnungen vor Ausschreitungen. Dies sei „ein verzweifelter Versuch, die Bewegung zu spalten“, erklärte eine Rednerin. Eine andere versicherte, die Demonstrierenden würden für „legitime Anliegen“ einstehen. Immerhin seien die Belange junger Menschen viel zu lange vernachlässigt worden. „Es gibt allen Grund zur Wut!“, rief die junge Frau über den Königsplatz. Der Applaus, der ihr daraufhin entgegenbrandete, legt die Vermutung nahe: Mit dieser Auffassung war sie hier nicht allein.