Am Freitag wollen wieder junge Menschen in München demonstrieren. Steven Sedehi aus dem Organisationsteam erklärt, was sich seit den Kundgebungen im Oktober verändert hat und was ihn am meisten frustriert.

An diesem Freitag, 20. November, wollen zahlreiche junge Menschen erneut auf die Straße gehen. Sie demonstrieren für umfangreiche Reformen des Bildungssystems und mehr Klimaschutz sowie gegen hohe Lebenshaltungskosten, Wehrdienst und Musterung. In München gibt es zwei Aktionen – die größte Kundgebung ist für 5000 Teilnehmende auf dem Königsplatz angemeldet. Bisher sind die Proteste in der Stadt friedlich verlaufen – und auch dieses Mal liegen der Polizei nach eigenen Angaben keine Hinweise „auf geplante Gewalttaten oder Sachbeschädigungen“ vor.