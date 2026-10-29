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MeinungGen-Z-DemonstrationenWarum Protestierende wie Politiker für die Friedlichkeit der Kundgebungen verantwortlich sind

Kommentar von Linus Freymark

Lesezeit: 2 Min.

Solidarität mit französisischen Schülerinnen und Schülern zeigten Protestierende schon vor wenigen Tagen auf dem Geschwister-Scholl-Platz.
Solidarität mit französisischen Schülerinnen und Schülern zeigten Protestierende schon vor wenigen Tagen auf dem Geschwister-Scholl-Platz.
Foto: Stephan Rumpf

Wer angesichts düsterer Prophezeiungen von Ladenplünderungen und einer Unterwanderung durch Kriminelle die Anliegen der Demonstrierenden nicht ernst nimmt, trägt Mitschuld an einer möglichen Eskalation.

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Es ist noch nicht lange her, da sorgte die Nachricht von Unterrichtsausfall für Jubelstürme in deutschen Klassenzimmern. Eine Doppelstunde Mathe steht schließlich sorgenfreien Stunden auf dem Fußballplatz oder Kaffeerunden beim Bäcker im Weg.

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