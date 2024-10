Das finden Simon Levin und andere junge Menschen aus München, die beschlossen haben, keine Kinder in die Welt zu bringen. Hier erzählen sie von ihren Gründen – und warum sie deshalb sogar auf vaginalen Geschlechtsverkehr verzichten.

Von Dana-Marie Luttert

Simon Levin steht in der Innenstadt und hält ein Schild in der Hand. Er würde nicht weiter auffallen mit seiner knielangen, grauen Jeans, dem weißen T-Shirt, der Kappe und dem schwarzen Rucksack, wäre da nicht diese Botschaft, schwarze Schrift auf weißem Hintergrund. Auf dem Schild steht „Procreation is selfish!“ – Fortpflanzung ist egoistisch.