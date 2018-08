9. August 2018, 06:41 Uhr München Geld für Schlangen

Die CSU will die neue Auffangstation für Reptilien bei Neufahrn mit bis zu einer Million Euro aus der Stadtkasse bezuschussen. Neun der zehn Millionen bezahle der Freistaat, den Rest solle München aufbringen, heißt es in einem Antrag. Die Stadt profitiere enorm von der Arbeit des Betreibervereins, schreibt die CSU-Fraktion. Bis zu 1200 heimatlose oder beschlagnahmte Reptilien und auch Amphibien würde dieser jährlich aufnehmen, von der Riesenschildkröte bis zur Boa Constrictor. Die bisherigen Räume in der Ludwig-Maximilians-Universität an der Kaulbachstraße reichten dafür nicht mehr aus. Zudem sollten die Münchner Bürger für die neue Station spenden, regt die CSU im Rathaus an.