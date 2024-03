In fünf Testgebieten in München müssen die Bewohner ihren Verpackungsmüll nicht mehr zur Wertstoffinsel bringen, er wird abgeholt. Das kommt offenbar an - verursacht aber ein ganz neues Problem.

Von Lisa Sonnabend

Da stehen sie nun herum, die riesigen Tonnen mit dem gelben Deckel. Eine mitten auf dem Gehweg, eine leicht schief in einer Ausfahrt, ein Reifen ist ins Gebüsch gerutscht, eine vor einer Kneipe neben einem Tisch, den der Wirt schon für die ersten Frühlingstage aufgestellt hat. Seit Februar läuft in einem Teilgebiet des Westends ein Pilotprojekt, ein Wertstofftonnensystem wurde eingeführt. Zu übersehen ist das nicht, auch nicht, dass noch nicht alles ideal läuft. Eigentlich sollten die neuen Tonnen nur am Tag der Leerung auf die Straße gebracht werden. Doch oft fehlt für sie ein Platz im Müllhäuschen - und so bleiben sie einfach seit Wochen auf dem Gehweg stehen.