Die Tage sind gezählt, an denen die Münchnerinnen und Münchner ihren Verpackungsmüll in Wertstoffcontainern entsorgen. Anfang Januar 2027 wird die Gelbe Tonne in der Stadt in Gebrauch genommen. Für alle im Münchner Osten wird es am 4. Januar 2027 konkret: Dann werden die ersten Tonnen geleert. Das bestätigt Knettenbrech und Gurdulic, das für die Entsorgung von Verpackungsmüll im Münchner Osten zuständige Unternehmen. Seit Dienstag liefert es die ersten Tonnen aus. Auch im Westen der Stadt läuft die Verteilung.

Bis zum Jahresende sollen in den östlichen Stadtteilen rund 62 000 Tonnen an die vorgesehenen Grundstücke verteilt werden, so Alexander Pabst, Leiter der kommunalen Dienstleistungen bei Knettenbrech und Gurdulic. Nach Einteilung der Entsorger bedient das Unternehmen die Stadtteile Altstadt-Lehel, Au-Haidhausen, Berg am Laim, Bogenhausen, Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt, Maxvorstadt, Milbertshofen-Am Hart, Obergiesing-Fasangarten, Ramersdorf-Perlach, Schwabing-Freimann, Schwabing-West, Trudering-Riem sowie Untergiesing-Harlaching. Beginnend in Ramersdorf-Perlach werden im Uhrzeigersinn zunächst die kleineren Tonnen mit 120 und 240 Litern Fassungsvermögen ausgeliefert. In den kommenden Wochen Folgen auch die größeren Tonnen, so Pabst. Anmelden müssen sich die jeweiligen Haushalte dafür nicht.

Die Gelben Tonnen werden in Größen von 120, 240, 770 und 1100 Litern bereitgestellt. Anders als bei den Tonnen des Abfallwirtschaftsbetriebs München (AWM) ist die Abnahme jedoch keine Pflicht. Wer das Angebot ablehnen möchte, kann sich per E-Mail an LVP-Muenchen-Ost@knettenbrech-gurdulic.de wenden. Falls die Gelbe Tonne schon ausgeliefert wurde, holt das Unternehmen sie kostenlos wieder ab. Allerdings gibt es dann keine andere Möglichkeit mehr, Verpackungsmüll umweltfreundlich zu entsorgen. Denn die gewohnten Kunststoff- und Dosencontainer an den Wertstoffinseln werden laut Pabst im Dezember abgebaut.

Rund 62 000 Tonnen sollen bis zum Jahresende in München verteilt werden

Vom 4. Januar 2027 an werden die Tonnen dann alle 14 Tage geleert. Wer wissen will, wann die eigene Gelbe Tonne dran ist, kann auf der Website des Unternehmens seine Straße suchen und die Leerungstermine einsehen. Der Abfuhrkalender wird außerdem allen Haushalten per Postwurfsendung analog zugestellt.

Am jeweiligen Abfuhrtag müssen die Gelben Tonnen bis spätestens sechs Uhr morgens vom Haushalt selbst an den Straßenrand gestellt werden. Einen Hol- und Bringservice bietet das Unternehmen kostenpflichtig an. Kann eine Tonne nicht geleert werden, etwa weil der Zugang versperrt oder sie falsch befüllt ist, wird sie erst beim nächsten regulären Termin geleert.

Tipps für die Entsorgung gibt Henning Hombach, Unternehmenssprecher von Knettenbrech und Gurdulic: „Man darf das Plastik ruhig zusammendrücken.“ Wer besonders viel in der Tonne unterbringen will, solle Verpackungen lose wegwerfen. Wer sie lieber in Tüten sammelt, solle sie nicht verschließen. Denn auch dann knautsche der Müll besser zusammen.

Für die übrigen Stadtteile, also den Westen der Stadt, ist das Unternehmen RMG Rohstoffmanagement GmbH mit Hauptsitz in Eltville am Rhein zuständig. Hier läuft die Auslieferung der Tonnen seit vergangener Woche. Innerhalb von drei Wochen sollen zunächst alle Haushalte in Neuhausen-Nymphenburg und Feldmoching-Hasenbergl die Gelbe Tonne erhalten. Über weitere Auslieferungen und die zukünftige Leerung informiert das Unternehmen auf seiner Website rmg-gmbh.de.